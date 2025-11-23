Рубіо: Я вірю, що ми досягнемо мети, нам просто потрібно більше часу

Державний секретар США Марко Рубіо, виступаючи на другому брифінгу за результатами українсько-американських переговорів у Женеві, заявив, що вірить в напрацювання компромісної угоди на основі плану мирного врегулювання, запропонованого США. Про це повідомляє Sky News у неділю.

Цей брифінг для журналістів Рубіо провів одноосібно.

"Я дуже оптимістично налаштований щодо того, що ми можемо щось зробити тут, тому що ми досягли величезного прогресу", - заявив Рубіо журналістам.

"Я не хочу оголошувати перемогу чи фіналізацію. Ще є дещо, що потрібно зробити, але сьогодні ми набагато далі, ніж були, коли починали сьогодні вранці, і де ми були тиждень тому, це точно", - додав Рубіо.

За словами держсекретаря Трамп зараз "цілком задоволений" Україною, незважаючи на свої попередні коментарі з критикою щодо вдячності за миротворчі зусилля США. Також Рубіо дав зрозуміти, що оголошений Трампом крайній термін у наступний четвер навряд чи буде дотриманий, однак він сподівається, що угода буде досягнута "скоро".

"Нам просто потрібно більше часу, ніж у нас є сьогодні. Я щиро вірю, що ми досягнемо цього", - заявив Рубіо на брифінгу. Він сказав також, що деякі спірні моменти стосуються семантики чи мови, тоді як інші потребують рішень або консультацій "вищого рівня".

На запитання про європейські контрпропозиції Рубіо відповів, що "не бачив жодного зустрічного плану".

Джерело: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-trumps-peace-plan-revealed-in-full-but-zelenskyy-says-his-team-must-check-its-genuine-12541713