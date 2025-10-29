Текст Радіодиктанту-2025 розміщено на сайтах "Українського Радіо" та "Суспільне Культура"

Текст Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності-2025 розміщено на сайтах "Українського Радіо" та "Суспільне Культура".

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2025 відбувся 27 жовтня у День української писемності та мови.

Авторкою тексту була письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, а читала його народна артистка України, акторка Наталія Сумська.

Декілька днів поспіль у соціальних мережах користувачі активно обговорюють радіодиктант-2025. Причиною дискусій стало те, як цьогоріч текст був прочитаний Сумською: в дуже швидкому темпі, крім того, було поплутано речення місцями. Серед іншого, обговорювався і зміст.

У середу, 29 жовтня текст диктанту під назвою "Треба жити!" оприлюднено на сайтах "Українського Радіо" та "Суспільне Культура".

Як повідомлялося, до Радіодиктанту національної єдності-2023 долучилися понад пів мільйона людей. Близько 20 тис. листів надійшло на перевірку, а переможцями стали семеро осіб. Авторкою тексту Радіодиктанту-2023 була поетеса, перекладачка, авторка прозових творів, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко, а читав радіодиктант актор і театральний режисер Олексій Гнатковський.

Радіодиктант національної єдності-2024 без помилок написала одна людина, а ще п’ятеро допустили по дві помилки. На перевірку надійшло понад 10 тис. текстів радіодиктанту, більшість із них електронною поштою, але були й паперові листи. Автором тексту радіодиктанту-2024 була письменниця Оксана Забужко, а читав текст поет Павло Вишебаба.