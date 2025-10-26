Інтерфакс-Україна
Події
09:27 26.10.2025

Радіодиктант національної єдності-2025 відбудеться в понеділок, назва тексту - "Треба жити!"

3 хв читати
Радіодиктант національної єдності-2025 відбудеться в понеділок, назва тексту - "Треба жити!"
Фото: https://corp.suspilne.media

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2025 відбудеться в понеділок, 27 жовтня в День української писемності та мови.

"Суспільне мовлення запрошує всіх українців і тих, хто знає чи тільки вивчає українську мову, долучитися до найбільшого щорічного україномовного флешмобу - Радіодиктанту національної єдності. Цьогоріч 27 жовтня об 11:00 до Дня української писемності та мови Радіодиктант відбудеться вже 26-й раз поспіль", - йдеться в повідомленні "Суспільного". 

Зазначається, що цього року авторкою тексту Радіодиктанту стала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, він називатиметься "Треба жити!", а читати його буде народна артистка України, акторка Наталія Сумська.

Щоб написати Радіодиктант можна скористатися один із майданчиків трансляції: слухати на хвилях "Українського Радіо" та "Радіо Культура"; дивитися в ефірі телеканалу "Суспільне Культура"; дивитися на ютуб-каналі "Українського Радіо". 

Якщо учасники хочуть, щоб їх диктант перевірили фахівці, вони можуть: надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня; сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 28 жовтня на адресу [email protected].

Для всіх інших, у середу, 29 жовтня, об 11:00 на сайті "Українського Радіо" та сайті "Суспільне Культура" буде оприлюднено текст Радіодиктанту, і всі охочі зможуть перевірити себе на помилки самостійно.

У "Суспільному" нагадали, що Радіодиктант національної єдності започаткувала команда "Українського Радіо" у 2000 році з метою об’єднати всіх українців і тих, хто знає українську мову, як в Україні, так і за її межами навколо української ідентичності та мови як її прояву. 

У 2014 році Київський університет імені Бориса Грінченка встановив рекорд з наймасовішого написання Радіодиктанту на одній локації. У 2018 році — на перевірку надіслали текст 32,8 тис. учасників, тоді жодної помилки не зробили 311 людей. У 2024 році — найбільший україномовний флешмоб вперше зібрав понад 700 тис. переглядів Радіодиктанту на платформах Суспільного мовлення. 

"7 та 97 — вік наймолодшого і найстаршого учасника Радіодиктанту за всі роки. Є учасники, чия відданість українській мові вражає: 90-річна незряча жінка писала Радіодиктант з допомогою сусідки, яка записувала все з її слів. 25 разів поспіль, з першого року заснування, Радіодиктант писала 77-річна Христина Гоянюк, лікарка-бактеріологиня зі Львова. Вона неодноразово ставала переможницею — не припускалася жодної помилки при написанні", - йдеться в повідомленні.

У різні роки авторами Радіодиктанту були Оксана Забужко, Катерина Калитко, Ірина Цілик, Іван Малкович та Юрій Андрухович, а з 2021 у радіо- та телеефірі читали його Олексій Гнатковський, Павло Вишебаба, Ада Роговцева, Римма Зюбіна та Юрій Андрухович.

Як повідомлялося, до Радіодиктанту національної єдності-2023 долучилися понад пів мільйона людей. Близько 20 тис. листів надійшло на перевірку, а переможцями стали семеро осіб. Авторкою тексту Радіодиктанту-2023 була поетеса, перекладачка, авторка прозових творів, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко, а читав радіодиктант актор і театральний режисер Олексій Гнатковський.

Радіодиктант національної єдності-2024 без помилок написала одна людина, а ще п'ятеро допустили по дві помилки. На перевірку надійшло понад 10 тис. текстів радіодиктанту, більшість із них електронною поштою, але були й паперові листи. Автором тексту радіодиктанту-2024 була письменниця Оксана Забужко, а читав текст поет Павло Вишебаба.

Теги: #день_української_мови #радіодиктант

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:31 17.10.2025
Мінкультури закликає долучатися до Тижня української мови у Вікіпедії

Мінкультури закликає долучатися до Тижня української мови у Вікіпедії

10:57 14.10.2025
Мовний омбудсмен закликає українців долучитися до Радіодиктанту національної єдності-2025

Мовний омбудсмен закликає українців долучитися до Радіодиктанту національної єдності-2025

11:39 10.10.2025
Автором тексту Радіодиктанту нацєдності-2025 буде письменниця Євгенія Кузнєцова, а читатиме текст акторка Наталія Сумська

Автором тексту Радіодиктанту нацєдності-2025 буде письменниця Євгенія Кузнєцова, а читатиме текст акторка Наталія Сумська

12:12 04.12.2024
Радіодиктант національної єдності-2024 без помилок написала одна людина, а ще п'ятеро припустилися по дві помилки – "Суспільне"

Радіодиктант національної єдності-2024 без помилок написала одна людина, а ще п'ятеро припустилися по дві помилки – "Суспільне"

11:21 28.10.2024
Текст Радіодиктанту-2024 розміщено на сайтах "Українського Радіо" та "Суспільне Культура"

Текст Радіодиктанту-2024 розміщено на сайтах "Українського Радіо" та "Суспільне Культура"

14:10 09.10.2024
Автором тексту Радіодиктанту нацєдності-2024 буде письменниця Забужко, а читатиме текст поет Вишебаба – "Суспільне"

Автором тексту Радіодиктанту нацєдності-2024 буде письменниця Забужко, а читатиме текст поет Вишебаба – "Суспільне"

12:28 02.10.2024
Радіодиктант національної єдності-2024 відбудеться 25 жовтня - "Суспільне"

Радіодиктант національної єдності-2024 відбудеться 25 жовтня - "Суспільне"

12:58 27.10.2023
Текст Радіодиктанту національної єдності-2023 буде оприлюднено 30 жовтня

Текст Радіодиктанту національної єдності-2023 буде оприлюднено 30 жовтня

12:58 31.03.2023
На "Українському радіо" 4 квітня відбудеться всеукраїнський диктант про мінну безпеку

На "Українському радіо" 4 квітня відбудеться всеукраїнський диктант про мінну безпеку

18:34 05.10.2022
Радіодиктант національної єдності відбудеться 9 листопада, читатиме Ада Роговцева

Радіодиктант національної єдності відбудеться 9 листопада, читатиме Ада Роговцева

ВАЖЛИВЕ

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

Опалювальний сезон може розпочатись найближчими днями, зі зниженням температури - Міненерго

Зеленський: Від початку року Росія випустила по Україні близько 770 балістичних ракет і більше 50 "кинджалів"

ОСТАННЄ

Одна людина загинула і 7 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області - ОВА

Кількість постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА на Київ зросла до 29, з них 7 – діти – прокуратура

Генштаб зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення

Сили безпілотних систем уразили за добу 632 ворожі цілі

Троє загиблих та 27 постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Київ – Кличко

Окупанти втратили впродовж доби 900 військовослужбовців - Генштаб

26 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Кілкість постраждалих внаслідок нічної атаки російських дронів на Київ зросла до 26 – КМВА

П'ятеро людей постраждали через атаку ворожих БпЛА у Києві – Ткаченко

Падіння уламків ворожих БпЛА на житлові будинки зафіксовано у двох локаціях у Києві – Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА