Зеленський у День української писемності та мови: дякую всім, хто продовжує навчати мови – попри все і де б вони не були

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у День української писемності та мови подякував всім людям, які навчають української мови – попри все і де б вони не були.

"Усім батькам, які говорять зі своїми дітьми українською. Кожному вчителю, хто відкриває для дітей безмежний простір культури українською. Кожному й кожній, хто береже українське тут і за кордоном. І, звісно, усім тим сміливим українським серцям, які вірні Україні та вчать української навіть на тимчасово окупованій території. Кожному нашому воїну – бо де є українські позиції, там і триває боротьба за життя України, нашого народу, нашої культури", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

"Пам’ятаємо, що бути українцем – це бути сміливим. На світі багато народів, але тільки сміливі змогли відстояти свою незалежність. Українці саме такі", - додав він.