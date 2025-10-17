Інтерфакс-Україна
14:31 17.10.2025

Мінкультури закликає долучатися до Тижня української мови у Вікіпедії

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України у співпраці з громадською організацією "Вікімедіа Україна" з нагоди Дня української писемності та мови оголошує про початок "Тижня української мови у Вікіпедії", який триватиме з 16 жовтня до 9 листопада 2025 року.

"Тиждень української мови у Вікіпедії – це нагода для кожного долучитися до поширення українського слова, зробити внесок у формування якісного україномовного контенту й підвищити впізнаваність української культури у світі. Українська мова важлива, примножуймо її в інформаційному просторі!" — цитує в. о. міністра культури Тетяну Бережну пресслужба.

Зазначається, що мета ініціативи – створити та вдосконалити якомога більше статей, присвячених українській мові, літературі, видатним мовознавцям, митцям слова й мовним явищам в україномовному розділі Вікіпедії.

У відомстві повідомили, що особливу увагу приділятимуть статтям на теми, що входять до шкільної програми з української мови та літератури, аби зробити знання про рідну мову більш доступними для учнів і вчителів.

Вікіпедія — це вільна, багатомовна онлайн-енциклопедія, яку спільно створюють та редагують користувачі з усього світу. Українська Вікіпедія заснована 30 січня 2004 року. На сьогодні на ресурсі знаходиться 1 394 140 статей українською.

