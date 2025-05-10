Інтерфакс-Україна
Події
22:21 10.05.2025

ТЕКСТ: Спільна заява лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України за підсумками зустрічі в Києві

2 хв читати

Спільна заява лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України за підсумками зустрічі в Києві у суботу, 10 травня 2025 року:

Вони погодилися, що з понеділка, 12 травня, має бути повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 діб.

Вони погодилися, що безумовне припинення вогню за визначенням не може бути обмежене жодними умовами. Якщо Росія висуватиме такі умови, це можна розглядати лише як намагання продовжити війну та підірвати дипломатію.

Вони вимагають, щоб припинення вогню було всеосяжним: у повітрі, на морі та на суші.

Вони підкреслили, що це потребує ефективного моніторингу, який може бути успішно реалізований у тісній координації зі Сполученими Штатами.

Вони погодилися, що припинення вогню має тривати щонайменше 30 діб, щоб створити простір для дипломатії. Протягом цього періоду дипломатична робота має бути зосереджена на окресленні безпекових, політичних і гуманітарних засад миру.

Вони привітали те, що заклик до припинення вогню і проведення змістовних переговорів підтримує як Європа, так і Сполучені Штати.

Вони підкреслили надзвичайну важливість зміцнення Сил оборони та безпеки України як головної гарантії суверенітету й безпеки України. Основним елементом гарантій безпеки України також мають стати гарантійні сили (контингент).

Вони погодилися: якщо Росія відмовиться від повного й безумовного припинення вогню, слід застосувати більш жорсткі санкції до її банківського та енергетичного секторів, націлені на викопне паливо, нафту й тіньовий флот.

Вони домовились ухвалити потужний 17-й пакет санкцій ЄС і скоординувати його з санкціями, які запровадила Велика Британія та Норвегія, а також Сполучені Штати.

Вони домовилися продовжити роботу над ефективним використанням заморожених російських активів та обговорити це питання на наступному саміті G7.

Вони висловили готовність і надалі зміцнювати оборону України, особливо українську армію. Це має передбачати фінансування оборонної стійкості та інвестиції у виробництво озброєнь як в Україні, так і в європейських країнах у межах спільних проєктів.

Теги: #текст #перемиря #заява

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:37 10.05.2025
Всі члени ЄС та представники Коаліції охочих готові посилити санкції проти РФ, якщо та не піде на 30-денне перемир'я - Мерц

Всі члени ЄС та представники Коаліції охочих готові посилити санкції проти РФ, якщо та не піде на 30-денне перемир'я - Мерц

15:55 10.05.2025
Глава МЗС Індії підтвердив домовленість про припинення вогню з Пакистаном

Глава МЗС Індії підтвердив домовленість про припинення вогню з Пакистаном

22:09 09.05.2025
За дві доби "перемир'я" РФ не припинила обстрілювати Сумщину, загинули троє цивільних та семеро поранені - ОВА

За дві доби "перемир'я" РФ не припинила обстрілювати Сумщину, загинули троє цивільних та семеро поранені - ОВА

21:49 09.05.2025
Єрмак обговорив з Рубіо припинення вогню та перспективи мирного врегулювання

Єрмак обговорив з Рубіо припинення вогню та перспективи мирного врегулювання

21:13 09.05.2025
Білий дім: США сподіваються, що Росія та Україна погодяться на 30 денне перемир'я

Білий дім: США сподіваються, що Росія та Україна погодяться на 30 денне перемир'я

00:22 09.05.2025
США закликають до, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню – Трамп після розмови з Зеленським

США закликають до, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню – Трамп після розмови з Зеленським

13:39 08.05.2025
Росія продовжує атакувати на фронті, за перемир‘я хоче видати тільки відсутність "шахедів" - ЦПД

Росія продовжує атакувати на фронті, за перемир‘я хоче видати тільки відсутність "шахедів" - ЦПД

13:03 08.05.2025
Путінське "парадне перемир'я" виявилося фарсом, Україна адекватно реагує на обстріли і надає інформацію партнерам – Сибіга

Путінське "парадне перемир'я" виявилося фарсом, Україна адекватно реагує на обстріли і надає інформацію партнерам – Сибіга

12:16 08.05.2025
ОСУВ "Хортиця" про оголошене РФ "перемирʼя": Зафіксовано більше 50 боєзіткнень, наші захисники дзеркально відповідають на всі виклики

ОСУВ "Хортиця" про оголошене РФ "перемирʼя": Зафіксовано більше 50 боєзіткнень, наші захисники дзеркально відповідають на всі виклики

11:23 08.05.2025
Текст угоди між урядом України та США не свідчить про втрату Україною політичної суб’єктності – юрист

Текст угоди між урядом України та США не свідчить про втрату Україною політичної суб’єктності – юрист

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Макрон підсумували засідання Коаліції охочих на двосторонній зустрічі

Зеленський і Стармер провели розмову під час відвідання Софійського собору

Зеленський: Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі

Стармер та Макрон відкидають вимогу Путіна припинити воєнну допомогу Україні для 30-денного припинення вогню

Санкції проти РФ дали результати, ситуація там складніша, ніж показує кремлівська пропаганда – Туск

ОСТАННЄ

З початку доби Сили оборони відбили 117 ворожих атак - Генштаб

Лідери Коаліції охочих домовилися про санкції у разі відмови РФ від припинення вогню - Зеленський

Зеленський і Макрон підсумували засідання Коаліції охочих на двосторонній зустрічі

Зеленський і Стармер провели розмову під час відвідання Софійського собору

Речник Путіна заявляє про "свою позицію" РФ щодо припинення вогню у відповідь на пропозиції України, США і Коаліції охочих

Зеленський, Макрон і Стармер провели спільну прогулянку Києвом після засідання коаліції охочих

Спецпосланець Віткофф має передати Путіну 22 пропозиції від України й партнерів

НБУ розширив дію обмежень на розрахунки валютними картками за кордоном

Туреччина на Коаліції охочих висловила готовніть брати участь у моніторингу припинення вогню – ЗМІ

Зеленський: Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА