ТЕКСТ: Заява лідерів Великої Британії, Франції та України за підсумками зустрічі коаліції охочих

Нижче наводиться повний текст заяви лідерів Великої Британії, Франції та України - Кіра Стармера, Емманюеля Макрона та Володимира Зеленського - за підсумками зустрічі коаліції охочих, оприлюдненої на сайті президента України.

10 липня 2025 року

Сьогодні лідери держав та міжнародних організацій – членів коаліції охочих зібралися в Лондоні, Римі та в режимі онлайн, щоб обговорити питання посилення підтримки України та подальшого тиску на Росію.

Вони привітали участь спеціального представника США з питань України К. Келлога та сенаторів Л. Грема і Р. Блюменталя – це вперше, коли представники США долучилися до засідання коаліції охочих.

Лідери привітали Прем’єр-міністра Італії Дж. Мелоні з проведенням Конференції з питань відновлення України, з якої Президент В. Зеленський та інші лідери приєдналися до зустрічі.

Лідери ще раз наголосили, що неспровоковане й незаконне вторгнення Президента Путіна в Україну є грубим порушенням Статуту ООН і загрозою їхнім безпековим інтересам. Вони підкреслили свою непохитну прихильність суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України.

Вони високо оцінили щиру підтримку Президентом В. Зеленським зусиль США, спрямованих на досягнення миру. Минуло чотири місяці з того часу, як Україна погодилася на повне та безумовне припинення вогню. За цей час Росія посилила атаки на цивільне населення України, в результаті яких загинуло понад 700 осіб і понад 3500 зазнали поранень унаслідок найінтенсивніших повітряних ударів із початку вторгнення. Лідери закликали Росію припинити атаки на цивільне населення та взяти на себе зобов'язання щодо повного й безумовного припинення вогню з метою досягнення справедливого й тривалого врегулювання.

Лідери підтримали подальші мирні переговори між Україною та Росією, високо оцінивши зусилля Президента Д. Трампа щодо започаткування мирного процесу за підтримки Сполучених Штатів та інших близьких партнерів. Це має сприяти прогресу у проведені зустрічі лідерів.

Лідери також домовилися посилити заходи проти воєнної економіки Росії. Вони домовилися розробити подальші обмежувальні заходи в координації з усіма відповідними учасниками проти енергетичного та фінансового секторів Росії, включно з російським експортом нафти й газу, тіньовим флотом та постачаннями з третіх країн, що використовуються російською воєнною машиною.

Лідери ще раз наголосили, що сильні Збройні Сили України є основною гарантією суверенітету та безпеки країни. Вони домовилися, що, поки триває агресія Росії, ця група надаватиме пріоритет забезпеченню України військовою та фінансовою підтримкою, необхідною для її оборони в поточній боротьбі. Крім того, вони підтвердили домовленість про надання Україні військової підтримки на суму щонайменше 40 млрд євро у 2025 році, що відповідає зобов’язанням, взятим на себе Альянсом НАТО у 2024 році. Вони домовилися працювати через Контактну групу з питань оборони України, Ініціативу НАТО з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU) та коаліції спроможностей, щоб прискорити підтримку майбутніх Збройних Сил України.

Основним пріоритетом підтримки є зміцнення інтегрованих спроможностей України в галузі протиповітряної оборони. Лідери також домовилися про подальшу підтримку для стримування масових атак російських дронів та збільшення фінансування виробництва перехоплювачів дронів.

Вони підтвердили свою прихильність до довгострокової безпеки України та до розбудови її спроможностей стримувати та захищатися від майбутніх збройних нападів з боку Росії. Вони привітали розробку пропрацьованих оперативних планів щодо розгортання сил стримування – "Багатонаціональні сили – Україна" – після припинення бойових дій, а також щодо забезпечення безпеки повітряного та морського простору України та відновлення її Збройних Сил. Вони привітали створення оперативного штабу під керівництвом Великої Британії / Франції для підтримки планової діяльності, зобов’язання партнерів щодо внеску в сили, а також готовність України запросити такі сили та укласти угоди з країнами-учасницями, де це необхідно.

Лідери також підкреслили важливість забезпечення фінансової та економічної підтримки України. Вони домовилися розробити колективний план бюджетної підтримки України у 2026 році. Вони також визнали, що вільне та безпечне судноплавство в Чорному морі зміцнить економіку України та відновить продовольчу безпеку, і підтвердили свою готовність підтримувати зусилля з розмінування Чорного моря. Лідери також домовилися продовжувати вивчати всі законні шляхи для забезпечення того, щоб Росія заплатила за шкоду, якої вона завдала Україні, включно з розглядом подальших варіантів використання доходів від заморожених суверенних активів Росії.

Джерело: https://president.gov.ua/news/zayava-lideriv-velikoyi-britaniyi-franciyi-ta-ukrayini-za-pi-98957