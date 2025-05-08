Текст угоди між урядом України та США не свідчить про втрату Україною політичної суб’єктності – юрист

Текст угоди між урядом України та США про створення американсько-українського інвестфонду відбудови не свідчить про втрату Україною політичної суб’єктності, ризики можна буде оцінити після укладання угоди про обмежене партнерство, вважає старший юрист юрфірми Integrites Сергій Даців.

"Зараз ми обговорюємо угоду між урядом України та США про створення американсько-українського інвестфонду відбудови у формі обмеженого партнерства, яка має характер рамкової та передбачає укладення угоди про обмежене партнерство. Саме ця угода про обмежене партнерство визначатиме роботу механізмів, які лише в загальних рисах описані в підписаній угоді. Відповідно, робити висновки про конкретні юридичні ризики можливо саме після ознайомлення із текстом угоди про обмежене партнерство", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Даців зазначив, що укладена угода "не свідчить про втрату Україною політичної суб’єктності". "Наприклад, угода містить умову про вільну конвертацію гривні в долари США та можливість переказу коштів на закордонні рахунки партнерства, водночас за Україною визнається право вводити валютні обмеження на такі операції з міркувань фінансової стабільності України", - сказав він.

Крім того, на думку Даціва, оскільки угода є міждержавною, "ні суди України, ні суди США не матимуть юрисдикції на вирішення спорів між державою Україна та державою США, які виникають у зв’язку із укладенням угоди".

"Питання юрисдикції судів у спорах, які виникатимуть у зв’язку із діяльністю партнерства, очевидно, будуть врегульовані в угоді про обмежене партнерство, зміст якої наразі невідомий. Цікавим є положення статті IV Угоди, яке вказує, що будь-які доходи партнерства (включно із внеском від США), будь-які внески від України, та будь-які інші платежі на користь партнерства, пов'язані з діяльністю партнерства, не підлягають будь-яким стягненням, накладеним будь-яким державним органом України, в тому числі й судом. Це положення може бути витлумачене як підстава для мораторію на задоволення вимог до партнерства, що у свою чергу не сприятиме бажанню українських контрагентів встановлювати відносини із таким партнерством", - сказав він.

Даців зазначив, що "на підставі наявного тексту угоди рано робити висновки про обмеження суверенних прав України, угода не засновує партнерство, а лише визначає засади його утворення та фіксує ключові домовленості щодо його діяльності в Україні".

Зокрема, за його словами, угода встановлює два ключових пріоритетних права обмеженого партнерства – право на інвестиційні можливості та право на купівлю видобутку. Однак, по-перше, партнерство зможе їх реалізувати тільки після укладення угоди про обмежене партнерство, і по-друге, реалізація більше впливатиме на інших приватних інвесторів; наприклад, якщо в інвестора виникне намір залучити капітал у будь-який проєкт, що підпадає під сферу інтересів партнерства (користування надрами із певними копалинами або значні інфраструктурні проекти), інвестор зобов’язаний спочатку запропонувати інвестиційну можливість партнерству і тільки у випадку відмови останнього може пропонувати співпрацю на аналогічних умовах іншим партнерам.

Крім того, зазначив Даців, обмежене партнерство матиме переважне право на придбання за ринковою вартістю продукції, видобутої за спеціальними дозволами на користування надрами. Знову ж таки, поки не буде створене партнерство та укладена угода про обмежене партнерство, рано робити висновки щодо ризиків, які несе угода для України чи українського бізнесу, вважає юрист.

Коментуючи вплив угоди на економіку України, Даців зазначив, що угоду "варто в першу чергу сприймати як інструмент поглиблення відносин із США та основу для вироблення нових інструментів залучення прямих та непрямих інвестицій із США в економіку України".

"Архітектура угоди дає Україні простір для маневру та забезпечує можливість передбачити в угоді про обмежене партнерство такі механізми, які принесуть користь українському бізнесу та економіці загалом. Важливо також згадати про те, що угода визнає зобов’язання України перед Євросоюзом у зв’язку з інтеграцію нашої держави в це об’єднання, що у свою чергу знімає ризики для європейської інтеграції України у зв’язку з угодою, про які раніше говорили різні оглядачі", - підкреслив юрист.