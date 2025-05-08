Інтерфакс-Україна
Події
11:23 08.05.2025

Текст угоди між урядом України та США не свідчить про втрату Україною політичної суб’єктності – юрист

3 хв читати
Текст угоди між урядом України та США не свідчить про втрату Україною політичної суб’єктності – юрист

Текст угоди між урядом України та США про створення американсько-українського інвестфонду відбудови не свідчить про втрату Україною політичної суб’єктності, ризики можна буде оцінити після укладання угоди про обмежене партнерство, вважає старший юрист юрфірми Integrites Сергій Даців.

"Зараз ми обговорюємо угоду між урядом України та США про створення американсько-українського інвестфонду відбудови у формі обмеженого партнерства, яка має характер рамкової та передбачає укладення угоди про обмежене партнерство. Саме ця угода про обмежене партнерство визначатиме роботу механізмів, які лише в загальних рисах описані в підписаній угоді. Відповідно, робити висновки про конкретні юридичні ризики можливо саме після ознайомлення із текстом угоди про обмежене партнерство", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Даців зазначив, що укладена угода "не свідчить про втрату Україною політичної суб’єктності". "Наприклад, угода містить умову про вільну конвертацію гривні в долари США та можливість переказу коштів на закордонні рахунки партнерства, водночас за Україною визнається право вводити валютні обмеження на такі операції з міркувань фінансової стабільності України", - сказав він.

Крім того, на думку Даціва, оскільки угода є міждержавною, "ні суди України, ні суди США не матимуть юрисдикції на вирішення спорів між державою Україна та державою США, які виникають у зв’язку із укладенням угоди".

"Питання юрисдикції судів у спорах, які виникатимуть у зв’язку із діяльністю партнерства, очевидно, будуть врегульовані в угоді про обмежене партнерство, зміст якої наразі невідомий. Цікавим є положення статті IV Угоди, яке вказує, що будь-які доходи партнерства (включно із внеском від США), будь-які внески від України, та будь-які інші платежі на користь партнерства, пов'язані з діяльністю партнерства, не підлягають будь-яким стягненням, накладеним будь-яким державним органом України, в тому числі й судом. Це положення може бути витлумачене як підстава для мораторію на задоволення вимог до партнерства, що у свою чергу не сприятиме бажанню українських контрагентів встановлювати відносини із таким партнерством", - сказав він.

Даців зазначив, що "на підставі наявного тексту угоди рано робити висновки про обмеження суверенних прав України, угода не засновує партнерство, а лише визначає засади його утворення та фіксує ключові домовленості щодо його діяльності в Україні".

Зокрема, за його словами, угода встановлює два ключових пріоритетних права обмеженого партнерства – право на інвестиційні можливості та право на купівлю видобутку. Однак, по-перше, партнерство зможе їх реалізувати тільки після укладення угоди про обмежене партнерство, і по-друге, реалізація більше впливатиме на інших приватних інвесторів; наприклад, якщо в інвестора виникне намір залучити капітал у будь-який проєкт, що підпадає під сферу інтересів партнерства (користування надрами із певними копалинами або значні інфраструктурні проекти), інвестор зобов’язаний спочатку запропонувати інвестиційну можливість партнерству і тільки у випадку відмови останнього може пропонувати співпрацю на аналогічних умовах іншим партнерам.

Крім того, зазначив Даців, обмежене партнерство матиме переважне право на придбання за ринковою вартістю продукції, видобутої за спеціальними дозволами на користування надрами. Знову ж таки, поки не буде створене партнерство та укладена угода про обмежене партнерство, рано робити висновки щодо ризиків, які несе угода для України чи українського бізнесу, вважає юрист.

Коментуючи вплив угоди на економіку України, Даців зазначив, що угоду "варто в першу чергу сприймати як інструмент поглиблення відносин із США та основу для вироблення нових інструментів залучення прямих та непрямих інвестицій із США в економіку України".

"Архітектура угоди дає Україні простір для маневру та забезпечує можливість передбачити в угоді про обмежене партнерство такі механізми, які принесуть користь українському бізнесу та економіці загалом. Важливо також згадати про те, що угода визнає зобов’язання України перед Євросоюзом у зв’язку з інтеграцію нашої держави в це об’єднання, що у свою чергу знімає ризики для європейської інтеграції України у зв’язку з угодою, про які раніше говорили різні оглядачі", - підкреслив юрист.

Теги: #оцінка #юрист #текст #угода_про_копалини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:40 08.05.2025
Перед ратифікацією Угоди зі США "Євросолідарність" ініціює спеціальну заяву парламенту – Геращенко

Перед ратифікацією Угоди зі США "Євросолідарність" ініціює спеціальну заяву парламенту – Геращенко

11:57 08.05.2025
Пролонговані ліцензії на надрокористування залишаться поза межами угоди з США про інвестфонд – Свириденко

Пролонговані ліцензії на надрокористування залишаться поза межами угоди з США про інвестфонд – Свириденко

11:14 08.05.2025
Угода із США перспективна для українських greenfield-компаній з дозволами на поклади критичних мінералів – думка

Угода із США перспективна для українських greenfield-компаній з дозволами на поклади критичних мінералів – думка

04:46 08.05.2025
СУП підтримала угоду про створення інвестфонду Україна-США та розраховує на діалог в її імплементації

СУП підтримала угоду про створення інвестфонду Україна-США та розраховує на діалог в її імплементації

15:19 07.05.2025
Угода із США - запобіжник від корупції та шанс на реіндустріалізацію України – ексочільники "Нафтогазу" та Держгеонадр

Угода із США - запобіжник від корупції та шанс на реіндустріалізацію України – ексочільники "Нафтогазу" та Держгеонадр

11:53 07.05.2025
Профільний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт про ратифікацію угоди про копалини в новій редакції

Профільний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт про ратифікацію угоди про копалини в новій редакції

10:43 07.05.2025
Майже половина українців має позитивні очікування від угоди про копалини, майже чверть - негативні

Майже половина українців має позитивні очікування від угоди про копалини, майже чверть - негативні

09:35 07.05.2025
Профільний комітет, можливо, уточнить текст законопроєкту про ратифікацію угоди між Україною та США про копалини

Профільний комітет, можливо, уточнить текст законопроєкту про ратифікацію угоди між Україною та США про копалини

19:10 06.05.2025
Діяльність НАБУ за результатами аудиту була оцінена як помірно ефективна – звіт

Діяльність НАБУ за результатами аудиту була оцінена як помірно ефективна – звіт

15:05 06.05.2025
Ратифікація угоди про копалини стане перевіркою на одностайність парламенту - Корнієнко

Ратифікація угоди про копалини стане перевіркою на одностайність парламенту - Корнієнко

ВАЖЛИВЕ

Росія втратила понад 700 тис. військових і досі не досягла жодної стратегічної цілі в Україні - адмірал Бауер

Протягом поточної доби 8 травня в повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано

Уряд України розраховує на старт роботи фонду відбудови зі США протягом тижнів

Українці борються за перемогу миру і розуміють: або Росія має радикально змінитись, або змінюватись доведеться світу, – Зеленський

Ворог скинув авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці: поранено щонайменше 12 цивільних

ОСТАННЄ

В Раду внесено законопроєкт про військового омбудсмана

Мир з Росією неможливий за рахунок тільки дипломатії, вважає Яценюк

В Україні збережеться прохолодна дощова погода, місцями заморозки

ОСУВ "Хортиця" про оголошене РФ "перемирʼя": Зафіксовано більше 50 боєзіткнень, наші захисники дзеркально відповідають на всі виклики

Голова Військового комітету НАТО: Ваша боротьба — це наша спільна справа

Велика Британія та Франція готуються до будь-якої можливості припинення вогню, щоб допомогти Україні скористатися цією можливістю, закріпити її, - Радакін

"Укрнафта" ліквідувала незаконну врізку в нафтопровід на Великобубнівському родовищі Сумщини

Голова Військового комітету ЄС: Ми продовжимо допомагати Україні забезпечувати її нагальні військові та оборонні потреби

Драпатий у День пам'яті та перемоги над нацизмом: Свобода — це не подарунок, а результат боротьби

Росія втратила понад 700 тис. військових і досі не досягла жодної стратегічної цілі в Україні - адмірал Бауер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА