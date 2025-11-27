Інтерфакс-Україна
Політика
13:42 27.11.2025

Більшість українців вважає, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився – опитування

Переважна більшість опитаних дорослих жителів України (78,2%) вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився. Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницькою компанією "Соціополіс"

"На думку 17,3% респондентів, рівень корупції в Україні за час повномасштабного вторгнення в цілому залишився на тому ж рівні, що до його початку. Лише 4,5% респондентів вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні зменшився. Порівняно з результатами опитування, проведеного у вересні 2025 року, кількість респондентів, які вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився, зросла з 73,9% до 78,2%", - зазначається у звіті за результатами дослідження.

Стосовно того, хто в Україні своєю діяльністю чи бездіяльністю найбільше сприяє корупції в органах влади, думки учасників опитування розділилися – найчастіше респонденти називали серед тих, хто, на їхню думку, найбільшою мірою сприяє корупції в органах влади, Офіс президента України (19,4%), особисто президента України (18,8%) та Верховну Раду України і народних депутатів (18,0%).

Досить часто серед основних "джерел" корупції в органах влади респонденти також називали самих людей і менталітет населення України (11,2%) та правоохоронні органи (поліцію, СБУ, прокуратуру) (9,8%).

Згідно з результатами опитування, дорослі жителі України досить по-різному ставляться до основних правоохоронних та антикорупційних органів України. Скоріше позитивним, ніж негативним, є ставлення респондентів до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) (баланс довіри і недовіри до згаданого антикорупційного органу становить +37,1%); Служби безпеки України (СБУ) (+28,8%) та до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) (+11,5%). Ставлення респондентів до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) в цілому є близьким до нейтрального (баланс довіри і недовіри становить -6,5%), а до Офісу генерального прокурора – переважно негативним (баланс довіри і недовіри становить -52,5%).

Опитування проводилося з 18 по 24 листопада 2025 року методом телефонного інтерв’ю CATI (Сomputer-Аssisted Telephone Іnterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів).

Цільова аудиторія – жителі України віком від 18 років, за винятком жителів Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, окремих районів Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та інших тимчасово окупованих територій, де на час проведення опитування був відсутній мобільний зв’язок українських операторів. Жителі України, які на час проведення опитування перебували за межами України, до досліджуваної генеральної сукупності (об’єкта дослідження) не включалися.

Обсяг вибірки –1007 респондентів.

Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує: 3,1% – для даних, близьких до 50%; 2,7% – для даних, близьких до 25% і 75%; 2,5% – для даних, близьких до 20% і 80%; 2,2% – для даних, близьких до 15% і 85%; 1,9% – для даних, близьких до 10% і 90%; 1,4% – для даних, близьких до 5% і 95%;

 

