07:10 10.12.2025

Більшість американців виступає за продовження постачання зброї Україні та запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії - опитування

Оцінка діяльності Трампа та його адміністрації дещо зросла після подолання урядового шатдауну, йдеться в опублікованих результатах грудневого опитування, яке проводиться щомісяця у співпраці між Центром американських політичних досліджень Гарвардського університету (CAPS) та Harris Poll і HarrisX.

Рейтинг схвалення президента Дональда Трампа становить 47%, що на 3 пункти вище, ніж у листопаді. Це підвищення відображається в усіх політичних питаннях. Найвищий рейтинг схвалення роботи Трампа стосується боротьби зі злочинністю в містах США (51%) та повернення Америки до своїх цінностей (50%), а найнижчий — боротьби з інфляцією (40%) та тарифів і торговельної політики (42%).

Партія президента загалом має 46% рейтинг схвалення — дещо вищий, ніж минулого місяця, і трохи кращий за показник демократів у 41%. Рівень схвалення роботи Конгресу після врегулювання ситуації з шатдауном також зріс: із 27% минулого місяця до 35%.

"Це опитування є явним відскоком від шатдауну, коли настрої американської громадськості дійсно були на межі краху", – сказав Марк Пенн, співдиректор опитування Гарвардського CAPS / Harris.

Що ж стосується зовнішньополітичної діяльності адміністрації Трампа, то на тлі переважної підтримки угоди, досягнутої щодо припинення вогню в Газі (78%) і кроків, щодо зміщення президента Венесуели (85%) ставлення до дій щодо припинення війни в Україні не таке однозначне.

56% виборців вважають, що територіальні поступки України Росії дозволять країні та світу рухатися вперед у досягненні миру та покласти край кровопролиттю. Опитані залишаються розділеними в думках щодо того, чи повинна Україна піти на поступки, чи вона може повернути собі території.

64% виборців вважають, що Україна повинна отримати прямі гарантії безпеки від США, якщо вона піде на поступки, щоб покласти край війні з Росією.

53% виборців задоволені тим, як Трамп веде переговори про припинення війни в Україні.

65% виборців вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати постачати зброю Україні та вводити додаткові економічні санкції проти Росії, включаючи більшість представників різних політичних партій.

Опитування Harvard CAPS/Harris проводилося онлайн за вибіркою, зваженою відповідно до відомих демографічних параметрів, в період з 2 по 4 грудня серед 2 204 зареєстрованих виборців. Похибка становить 1,99 відсоткового пункта.

 

Теги: #оцінка #опитування #трамп #сша

