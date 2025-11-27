Всі окрім одного енергоблоку АЕС України знову працюють на повну потужність, а ЛЕП до них відновлені – МАГАТЕ

Виробництво електроенергії цього тижня на трьох діючих українських атомних електростанціях (АЕС) – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській – значною мірою повернулося до норми після минулотижневих військових атак на електромережу, повідомив генеральний директор Міжнародного агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

"Майже всі енергоблоки зараз працюють на повну потужність, лише один блок залишається на зниженій потужності. Крім того, всі високовольтні лінії електропередач, втрачені під час атак, були відновлені", – йдеться у його заяві на сайт агентства у четвер.

Гроссі зазначив, що після тривалих атак на електромережу України МАГАТЕ готується розгорнути групу для відвідування кількох підстанцій, що мають вирішальне значення для ядерної безпеки. За його словами, експертна місія оцінить останні пошкодження та потенційний вплив на роботу АЕС. Це буде шоста місія такого роду, уточнив гендиректор.

Він також повідомив, що цього тижня МАГАТЕ на прохання Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) направило додатковий персонал на Чорнобильську АЕС для проведення комплексної оцінки безпеки пошкодженого Нового безпечного конфайнменту (НБК) після удару російського безпілотника у лютому цього року.

"Їхня мета - оцінити поточний стан та експлуатаційний статус НБК після теракту 14 лютого 2025 року", – наголосив Гроссі.

Він нагадав, що НБК, будівництво якого завершено у 2016 році, – це захисна споруда, збудована для захисту об'єкта "Укриття", який сам покриває залишки четвертого блоку, зруйнованого під час аварії 1986 року.

"Хоча лютневий удар дрона не призвів до викиду радіоактивних матеріалів, він завдав значних структурних пошкоджень, що вплинуло на проектну функцію утримання НБК та прогнозований термін служби. Під час місії команда МАГАТЕ розгляне заходи, що зараз вживаються для зменшення ризиків, та обговорить плани станції щодо відновлення функціональності НБК та вирішення будь-яких потенційних проблем ядерної безпеки", – зауважив гендиректор агентства.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-330-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine