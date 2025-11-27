Інтерфакс-Україна
Події
23:27 27.11.2025

Всі окрім одного енергоблоку АЕС України знову працюють на повну потужність, а ЛЕП до них відновлені – МАГАТЕ

2 хв читати

Виробництво електроенергії цього тижня на трьох діючих українських атомних електростанціях (АЕС) – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській – значною мірою повернулося до норми після минулотижневих військових атак на електромережу, повідомив генеральний директор Міжнародного агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

"Майже всі енергоблоки зараз працюють на повну потужність, лише один блок залишається на зниженій потужності. Крім того, всі високовольтні лінії електропередач, втрачені під час атак, були відновлені", – йдеться у його заяві на сайт агентства у четвер.

Гроссі зазначив, що після тривалих атак на електромережу України МАГАТЕ готується розгорнути групу для відвідування кількох підстанцій, що мають вирішальне значення для ядерної безпеки. За його словами, експертна місія оцінить останні пошкодження та потенційний вплив на роботу АЕС. Це буде шоста місія такого роду, уточнив гендиректор.

Він також повідомив, що цього тижня МАГАТЕ на прохання Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) направило додатковий персонал на Чорнобильську АЕС для проведення комплексної оцінки безпеки пошкодженого Нового безпечного конфайнменту (НБК) після удару російського безпілотника у лютому цього року.

"Їхня мета - оцінити поточний стан та експлуатаційний статус НБК після теракту 14 лютого 2025 року", – наголосив Гроссі.

Він нагадав, що НБК, будівництво якого завершено у 2016 році, – це захисна споруда, збудована для захисту об'єкта "Укриття", який сам покриває залишки четвертого блоку, зруйнованого під час аварії 1986 року.

"Хоча лютневий удар дрона не призвів до викиду радіоактивних матеріалів, він завдав значних структурних пошкоджень, що вплинуло на проектну функцію утримання НБК та прогнозований термін служби. Під час місії команда МАГАТЕ розгляне заходи, що зараз вживаються для зменшення ризиків, та обговорить плани станції щодо відновлення функціональності НБК та вирішення будь-яких потенційних проблем ядерної безпеки", – зауважив гендиректор агентства.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-330-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine

Теги: #аес #магате #оцінка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:42 27.11.2025
Більшість українців вважає, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився – опитування

Більшість українців вважає, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився – опитування

19:25 25.11.2025
ЗАЕС потрібен "особливий статус" та угода про співпрацю між РФ та Україною в разі досягнення миру – Гроссі

ЗАЕС потрібен "особливий статус" та угода про співпрацю між РФ та Україною в разі досягнення миру – Гроссі

21:43 23.11.2025
Конгрес повинен мати можливість переглянути план завершення війни - Грем

Конгрес повинен мати можливість переглянути план завершення війни - Грем

19:34 20.11.2025
МАГАТЕ проведе комплексну оцінку безпеки нового конфайнменту на Чорнобильській АЕС найближчими тижнями

МАГАТЕ проведе комплексну оцінку безпеки нового конфайнменту на Чорнобильській АЕС найближчими тижнями

17:12 20.11.2025
Дві з трьох АЕС у четвер працюють на номінальній потужності, Рівненська АЕС – на зниженій – Міненерго

Дві з трьох АЕС у четвер працюють на номінальній потужності, Рівненська АЕС – на зниженій – Міненерго

15:10 20.11.2025
Всі три АЕС України зазнали ускладнень в роботі внаслідок атаки 19 листопада – МАГАТЕ

Всі три АЕС України зазнали ускладнень в роботі внаслідок атаки 19 листопада – МАГАТЕ

11:35 19.11.2025
ЗАЕС після чотириденної перерви знову підключена до другої ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ – Гроссі

ЗАЕС після чотириденної перерви знову підключена до другої ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ – Гроссі

22:30 17.11.2025
Три блоки ХАЕС та РАЕС десять днів працюють на зниженій потужності після військових дій – МАГАТЕ

Три блоки ХАЕС та РАЕС десять днів працюють на зниженій потужності після військових дій – МАГАТЕ

16:49 10.11.2025
Україна ініціює скликання Ради керуючих МАГАТЕ через атаки на енергосистему

Україна ініціює скликання Ради керуючих МАГАТЕ через атаки на енергосистему

05:24 10.11.2025
МАГАТЕ закликала обмежити військову активність щодо інфраструктури українських АЕС

МАГАТЕ закликала обмежити військову активність щодо інфраструктури українських АЕС

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки в нашої делегації, а й у мене

Зеленський: Делегації України та США зустрінуться, зокрема працюватимуть над гарантіями безпеки

У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський

Спільна робота з делегацією США для розвитку досягнутого в Женеві результату продовжиться наприкінці цього тижня – Єрмак

На гуляйпільському напрямку під час перегрупування один із підрозділів неузгоджено відійшов із позицій, ворог зайшов у фланг Сил оборони - Волошин

ОСТАННЄ

Зеленський призначив послом в Сербії екссекретаря РНБО Литвиненко

Лубінець закликав Німеччину забезпечити неупереджене розслідування та контроль за дотриманням прав українця Кузнєцова

Шмигаль перевірив стан оборони, забезпечення військових і перебіг бойових дій на Херсонщині

У Резерв+ буде нова функція для військовозобов'язаних

Зеленський: Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки в нашої делегації, а й у мене

Зеленський: Коли Росія хоче ще й кілометри української землі – це про довічну владу для них

Уряд працюватиме над доступом ветеранів з інвалідністю до іспитів на водійські права - Свириденко

Зеленський: Делегації України та США зустрінуться, зокрема працюватимуть над гарантіями безпеки

Уряд України та ООН підписали чотирирічну рамкову програму співробітництва в сфері сталого розвитку - Качка

До 83 зросла кількість жертв пожежі в Гонконгу, ще 250 – зникли безвісти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА