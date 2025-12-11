Відповідь України на останній проєкт мирного плану порушує питання Запорізької АЕС

Україна у середу передала адміністрації президента США Дональда Трампа свою покрокову відповідь на останній проєкт американського мирного плану, у якій порушено питання Запорізької атомної електростанції та ключових територій, повідомляє Axios опираючись на коментарі українських та американських посадовців.

За інформацією порталу, документ раднику Трампа та його зятю Джареду Кушнеру надіслав радник із національної безпеки та головний перемовник президента Володимира Зеленського Рустем Умеров.

"Український посадовець зазначив, що відповідь містить коментарі та запропоновані поправки, щоб зробити все це здійсненним", - йдеться в повідомленні.

Україна підготувала відповідь після кількох днів консультацій з європейськими союзниками, зокрема з країнами ЄС групи "Е3": Францією, Німеччиною та Великою Британією. Посадовець зазначив, що документ порушує ключові питання, зокрема щодо території та Запорізької АЕС.

Як повідомлялося, раніше кореспондент видання Axios Барак Равід в соцмережі Х зазначав, що Україна у середу передала адміністраці президента США Дональда Трампа свою відповідь на останній проект мирного плану США.

У свою чергу член переговорної команди України радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз повідомив у Facebook, що Україна підготувала свої пропозиції до мирного плану з 20 пунктів по всім питанням.

"Працюємо над ним (планом) з американською стороною і партнерами. Окремий блок - гаранті безпеки - наше бачення готове та обговорюється з гарантами", - написав він.