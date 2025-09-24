Петиція про оновлення державного гімну України не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом оновити державний гімн України не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 23 червня і станом на 24 вересня вона набрала лише 14,7 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

“Гімн країни — це не просто пісня. Це код нації, колективна молитва, маніфест, налаштування на майбутнє. Вже понад 30 років ми, мільйони українців, співаємо:

“Ще не вмерли Україна”, “Згинуть наші вороженьки”, “Душу й тіло ми положим за свободу”… Чинний текст гімну несе в собі програми боротьби, страху, страждання, втрати, захисту і болю… Але якщо ми хочемо жити в країні, яка процвітає, нам треба співати про неї з радістю в серці! Саме тому я створила новий текст гімну України. Це гімн пробудження, єдності, любові, миру і процвітання”, - йдеться в тексті петиції.

Зокрема, у петиції пропонувався авторський текст гімну:

“Процвітає України — і слава, і воля,

Проживаємо ми разом нашу світлу долю.

І живемо ми у мирі усім білим світом,

І будуємо країну, що в єдності квітне.

Душу й тіло пробудили, обравши свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду.

Об’єднались у світанні — від Сяну до Дону,

І світло вільної країни ллється крізь кордони.

Чорне море так сміється, дід Дніпро радіє,

І у нашій Україні доленька квітніє.

Душу й тіло пробудили, обравши свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду.

Ми з любов’ю і завзяттям долю творим спільно —

В Україні пісня щастя лине гучно й вільно.

Зберегли ми споконвічні — мудрість, честь, сумління,

І несуть у світ добро нові покоління.

Душу й тіло пробудили, свободу обравши,

Всім народом відчуваємо єдність нашу!”

Як повідомлялося, це уже не перша петиція, автори якої просять внести зміни в текст державного гімну. Щонайменше на сайті уряду за останні роки таких петицій було близько десяти, але жодна із них не набирала більше 100 голосів.