Петиція про оновлення державного гімну України не набрала необхідних голосів
Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом оновити державний гімн України не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.
Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 23 червня і станом на 24 вересня вона набрала лише 14,7 тис. голосів із 25 тис. необхідних.
“Гімн країни — це не просто пісня. Це код нації, колективна молитва, маніфест, налаштування на майбутнє. Вже понад 30 років ми, мільйони українців, співаємо:
“Ще не вмерли Україна”, “Згинуть наші вороженьки”, “Душу й тіло ми положим за свободу”… Чинний текст гімну несе в собі програми боротьби, страху, страждання, втрати, захисту і болю… Але якщо ми хочемо жити в країні, яка процвітає, нам треба співати про неї з радістю в серці! Саме тому я створила новий текст гімну України. Це гімн пробудження, єдності, любові, миру і процвітання”, - йдеться в тексті петиції.
Зокрема, у петиції пропонувався авторський текст гімну:
“Процвітає України — і слава, і воля,
Проживаємо ми разом нашу світлу долю.
І живемо ми у мирі усім білим світом,
І будуємо країну, що в єдності квітне.
Душу й тіло пробудили, обравши свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду.
Об’єднались у світанні — від Сяну до Дону,
І світло вільної країни ллється крізь кордони.
Чорне море так сміється, дід Дніпро радіє,
І у нашій Україні доленька квітніє.
Душу й тіло пробудили, обравши свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду.
Ми з любов’ю і завзяттям долю творим спільно —
В Україні пісня щастя лине гучно й вільно.
Зберегли ми споконвічні — мудрість, честь, сумління,
І несуть у світ добро нові покоління.
Душу й тіло пробудили, свободу обравши,
Всім народом відчуваємо єдність нашу!”
Як повідомлялося, це уже не перша петиція, автори якої просять внести зміни в текст державного гімну. Щонайменше на сайті уряду за останні роки таких петицій було близько десяти, але жодна із них не набирала більше 100 голосів.