Події
09:45 24.09.2025

Петиція про оновлення державного гімну України не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом оновити державний гімн України не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 23 червня і станом на 24 вересня вона набрала лише 14,7 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

“Гімн країни — це не просто пісня. Це код нації, колективна молитва, маніфест, налаштування на майбутнє. Вже понад 30 років ми, мільйони українців, співаємо:

“Ще не вмерли Україна”, “Згинуть наші вороженьки”, “Душу й тіло ми положим за свободу”… Чинний текст гімну несе в собі програми боротьби, страху, страждання, втрати, захисту і болю… Але якщо ми хочемо жити в країні, яка процвітає, нам треба співати про неї з радістю в серці! Саме тому я створила новий текст гімну України. Це гімн пробудження, єдності, любові, миру і процвітання”, - йдеться в тексті петиції.

Зокрема, у петиції пропонувався авторський текст гімну:

“Процвітає України — і слава, і воля,

Проживаємо ми разом нашу світлу долю.

І живемо ми у мирі усім білим світом,

І будуємо країну, що в єдності квітне.

Душу й тіло пробудили, обравши свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду.

Об’єднались у світанні — від Сяну до Дону,

І світло вільної країни ллється крізь кордони.

Чорне море так сміється, дід Дніпро радіє,

І у нашій Україні доленька квітніє.

Душу й тіло пробудили, обравши свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду.

Ми з любов’ю і завзяттям долю творим спільно —

В Україні пісня щастя лине гучно й вільно.

Зберегли ми споконвічні — мудрість, честь, сумління,

І несуть у світ добро нові покоління.

Душу й тіло пробудили, свободу обравши,

Всім народом відчуваємо єдність нашу!”

Як повідомлялося, це уже не перша петиція, автори якої просять внести зміни в текст державного гімну. Щонайменше на сайті уряду за останні роки таких петицій було близько десяти, але жодна із них не набирала більше 100 голосів.

Теги: #гімн #текст #петиція

