Інтерфакс-Україна
Події
04:25 01.12.2025

У Сумах відкрили цілодобові Пункти незламності на базі освітніх закладів

1 хв читати

У Сумах відкрили цілодобові стаціонарні Пункти незламності на базі освітніх закладів, повідомила пресслужба Сумської міської ради.

"У Сумах функціонують стаціонарні Пункти Незламності. Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки по енергетичній інфраструктурі міста, частина обласного центру залишається без світла", - сказано в телеграмі.

У міськраді зазначили, що Пункти незламності відкрили на базі освітніх закладів. Зокрема, школи № 15, № 10, початкова школа № 14, дитячих садочків №21, №28, №39.

Також Держслужба з надзвичайних ситуацій розгорнули пункт по вул. Бортнянського, де можна за потреби підзарядити гаджети та зігрітися.

У раді підкреслили, що Пункти незламності готові приймати мешканців цілодобово.

Джерело: https://t.me/sumskamiskarada/44346

Теги: #сумська #незламності #пункти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:37 28.11.2025
Ворог вдарив по Сумщині та Херсону, постраждали 4 людей

Ворог вдарив по Сумщині та Херсону, постраждали 4 людей

06:25 26.11.2025
На посилення обороноздатності Сумщини спрямовано понад мільярд гривень — ОВА

На посилення обороноздатності Сумщини спрямовано понад мільярд гривень — ОВА

11:41 24.11.2025
Україна та США працюють, щоб були пункти щодо визволення всіх українських полонених і повернення дітей, – Зеленський

Україна та США працюють, щоб були пункти щодо визволення всіх українських полонених і повернення дітей, – Зеленський

06:57 07.11.2025
Російські БпЛА продовжують атакувати громади Сумщини

Російські БпЛА продовжують атакувати громади Сумщини

03:56 03.11.2025
Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок атаки російських БпЛА в Сумській області - ОВА

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок атаки російських БпЛА в Сумській області - ОВА

01:44 02.11.2025
Ворог знову атакував дронами цивільний транспорт на Сумщині

Ворог знову атакував дронами цивільний транспорт на Сумщині

00:30 31.10.2025
Росія за годину випустила 10 дронів по цивільній інфраструктурі Сумщини

Росія за годину випустила 10 дронів по цивільній інфраструктурі Сумщини

23:41 30.10.2025
Ворог наніс удари по цивільній інфраструктурі Сумщини, є постраждалі

Ворог наніс удари по цивільній інфраструктурі Сумщини, є постраждалі

15:12 30.10.2025
"Vodafone Україна" та lifecell відзвітували про 90-99% працездатність мереж під час блекаутів у Чернігові та Сумах

"Vodafone Україна" та lifecell відзвітували про 90-99% працездатність мереж під час блекаутів у Чернігові та Сумах

21:11 26.10.2025
У Сумському районі вже 13 поранених осіб та один загиблий - ОВА

У Сумському районі вже 13 поранених осіб та один загиблий - ОВА

ВАЖЛИВЕ

У зустрічі делегацій США та України у Маямі перерва, очікується продовження - ЗМІ

"Укренерго" у понеділок обмежуватиме споживання в усіх регіонах обсягом від 0,5 до 3 черг

Переговори між делегаціями України та США у Маямі розпочались

Залужний: Війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої

Зеленський анонсував санкції проти "Роснєфті" й "Лукойла" та інші санкції

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 155 ворожі атаки ще на 10 напрямках - Генштаб

Ворог втратив 104 особи на покровському напрямку - Генштаб

Трамп підтвердив зустріч Віткоффа з Путіним на цьому тижні

Трамп заявив, що в України "є деякі складні проблеми", зокрема корупція

Зеленський про перемовини у Флориді: важливо, що є конструктив у розмові, будемо працювати далі

ДТЕК повністю повернув світло мешканцям Києва після суботнього обстрілу

Умєров доповів Зеленському про підсумки перемовин у Флориді

Умєров про переговори з США: маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру

Голови делегацій США та України назвали продуктивними раунд переговорів у Маямі, але "попереду ще багато роботи"

Енергетики відновлюють електропостачання у повністю знеструмленому Фастові - до кінця доби планують повернутися до графіка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА