У Сумах відкрили цілодобові Пункти незламності на базі освітніх закладів

У Сумах відкрили цілодобові стаціонарні Пункти незламності на базі освітніх закладів, повідомила пресслужба Сумської міської ради.

"У Сумах функціонують стаціонарні Пункти Незламності. Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки по енергетичній інфраструктурі міста, частина обласного центру залишається без світла", - сказано в телеграмі.

У міськраді зазначили, що Пункти незламності відкрили на базі освітніх закладів. Зокрема, школи № 15, № 10, початкова школа № 14, дитячих садочків №21, №28, №39.

Також Держслужба з надзвичайних ситуацій розгорнули пункт по вул. Бортнянського, де можна за потреби підзарядити гаджети та зігрітися.

У раді підкреслили, що Пункти незламності готові приймати мешканців цілодобово.

Джерело: https://t.me/sumskamiskarada/44346