Рух трасою Одеса-Рені призупинено через російську атаку, Мінрозвитку громад опрацьовує варіанти альтернативного сполучення

Через російську атаку поблизу населеного пункту Маяки тимчасово призупинено рух автомобільною трасою Одеса-Рені, у зв’язку з чим наразі не здійснюється проїзд до пунктів пропуску та населених пунктів західної частини Одеської області, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

"Міністерство розвитку громад та територій спільно з місцевою владою та компетентними органами наразі опрацьовує можливі варіанти для забезпечення альтернативного транспортного сполучення в регіоні", - йдеться в повідомленні у телеграмі.

Як зазначається, наразі робота зосереджена на забезпеченні альтернативних логістичних маршрутів для півдня України. Це стосується пасажирських перевезень, вантажного транспорту та транзитних потоків, які забезпечують сполучення регіону з пунктами пропуску на кордоні та дунайським напрямком.

Як зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, перенаправлення здійснюється з урахуванням безпекової ситуації та пропускної спроможності дорожньої мережі.

Як повідомляється, наразі рух перекритий, зокрема, до таких пунктів пропуску як "Паланка-Маяки-Удобне", "Рені-Джурджулешти", "Табаки-Мирне", "Виноградівка-Вулканешти", "Малоярославець-Чадир-Лунга 1", "Серпневе-Бесараб’яска", "Нові Трояни-Чадир-Лунга", "Старокозаче-Тудора", "Орлівка-Ісакча".

Між тим, зазначають у відомстві, Міністерство розвитку Румунії перебуває на зв’язку з компетентними органами Молдови для перенаправленням транспортних засобів на доступні пункти пропуску.

Для вантажівок та автобусів наразі доступні "Мамалига-Крива", "Сокиряни-Окниця", "Росошани-Бричень", "Могилів-Подільський-Отач".

"Ці пункти пропуску розташовані у Чернівецькій області та Вінницькій області. На них Система єЧерга працює на виїзд з України як для вантажних автомобілів, так і для автобусів, наголосили у міністерстві.

Мінрозвитку громад також зазначає, що в зв’язку з обмеженням руху на зазначених напрямках наразі спостерігається перевантаження пункту пропуску "Могилів-Подільський-Отач" на кордоні з Молдовою у Вінницькій області.

Вантажних перевізників, які планували перетин кордону через пункти пропуску в Одеській області та перенаправляються на альтернативні пункти, закликали внести зміни до митної декларації щодо пункту пропуску та зареєструватися в Системі єЧерга на необхідний пункт пропуску.

Також в міністерстві повідомили, що на пунктах пропуску в Одеській області наразі не фіксуються порушення використання єЧерги у частині скасування записів. Відтак перевізники можуть скасовувати черги без ризику застосування обмежень.

Крім того, пасажирським перевізникам, які здійснюють виїзд до Молдови, необхідно обрати відповідний пункт пропуску під час реєстрації в єЧерзі. У разі відсутності дозволу на регулярний маршрут через ці пункти пропуску для реєстрації можна скористатися одноразовим дозволом або бортовим журналом Interbus.

"Наголошуємо, що пункти пропуску працюють у штатному режимі, проте рух до них наразі обмежений. Актуальні оновлення щодо роботи пунктів пропуску публікуються на офіційних ресурсах Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України", - резюмували у відомстві.

