Україна та США працюють, щоб були пункти щодо визволення всіх українських полонених і повернення дітей, – Зеленський

Україна зараз знаходиться у критичному моменті і тісно працює з партнерами, визначаючи кроки, які можуть дозволити завершити війну Росії. Україна старається, щоб у тих кроках, які координуються разом з США, були пункти щодо визволення всіх українських полонених з Росії в формулі "всі на всіх" і повного повернення всіх українських дітей, викрадених Росією, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз ми знаходимося у критичному моменті і ми працюємо дуже тісно з США, з європейськими партнерами, з багатьма іншими, визначаючи ті кроки, які можуть дозволити нам завершити війну Росії проти нас, проти України і дійсно принести безпеку всім", - сказав Зеленський під час Четвертого Парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи у понеділок.

За словами президента, зараз є багато шуму у ЗМІ, а також політичного тиску, за те, яке рішення хоче прийняти Путін, і за правове визнання того, що він хоче.

Зеленський наголосив на небезпечності того, що Путін хоче, щоб принцип територіальної цінності і суверенності не був виконаний.

"І я хочу наголосити ще одну річ. У тих кроках, які ми координуємо разом з США, ми стараємося, щоб були надзвичайно чутливі пункти у цих документах, включно з визволенням всіх українських полонених з Росії в формулі "всі на всіх" і повністю повернути всіх українських дітей, викрадених Росією", - заявив президент.

Він додав, що це – важливі кроки, але для дійсного досягнення миру необхідно більше. Україна продовжує працювати з партнерами, особливо з США, шукаючи компромісу, який посилить, а не послабить її.

Президент закликав учасників саміту підтримувати Україну, європейські принципи, а також рішення щодо передачі заморожених російських активів.

"Кордони не можна силою змінити. Злочинці не повинні залишитися безвідповідальними. Вони повинні відповідати за цю війну, яку вони розпочали. Через це рішення щодо замороження російських активів є важливим", - зазначив він.