Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок атаки російських БпЛА в Сумській області - ОВА

Попередньо один загиблий і троє постраждалих внаслідок ворожої нічної атаки ударними дронами в Тростянецькій громаді, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у Телеграм.

"Цієї ночі ворог атакував Тростянецьку громаду ударними БпЛА. Росіяни цинічно поцілили у людей – прицільно, уночі, коли вони спали. Попередньо, загинула одна людина. З-під завалів рятувальники деблокували ще трьох людей, їм надають необхідну медичну допомогу. Триває пошуково-рятувальна операція. Уточнюємо всі наслідки атаки", - написав Григоров у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/1059