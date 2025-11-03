Інтерфакс-Україна
Події
03:56 03.11.2025

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок атаки російських БпЛА в Сумській області - ОВА

1 хв читати

Попередньо один загиблий і троє постраждалих внаслідок ворожої нічної атаки ударними дронами в Тростянецькій громаді, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у Телеграм.

"Цієї ночі ворог атакував Тростянецьку громаду ударними БпЛА. Росіяни цинічно поцілили у людей – прицільно, уночі, коли вони спали. Попередньо, загинула одна людина. З-під завалів рятувальники деблокували ще трьох людей, їм надають необхідну медичну допомогу. Триває пошуково-рятувальна операція. Уточнюємо всі наслідки атаки", - написав Григоров у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/1059

Теги: #сумська #жертви #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:19 02.11.2025
Харків зазнав ворожого авіаудару - мер

Харків зазнав ворожого авіаудару - мер

08:24 02.11.2025
Ворог атакував Одещину БпЛА, дві жертви та троє постраждалих

Ворог атакував Одещину БпЛА, дві жертви та троє постраждалих

05:32 02.11.2025
Внаслідок нічної атаки на Запоріжжя постраждали двоє людей, без світла майже 60 тис. абонентів

Внаслідок нічної атаки на Запоріжжя постраждали двоє людей, без світла майже 60 тис. абонентів

01:44 02.11.2025
Ворог знову атакував дронами цивільний транспорт на Сумщині

Ворог знову атакував дронами цивільний транспорт на Сумщині

08:30 01.11.2025
Рятувальники ліквідували пожежу після ворожої атаки на об’єкт газовидобувної галузі на Полтавщині

Рятувальники ліквідували пожежу після ворожої атаки на об’єкт газовидобувної галузі на Полтавщині

22:20 31.10.2025
Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок авіаударів по Куп'янського району Харківської області

Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок авіаударів по Куп'янського району Харківської області

00:30 31.10.2025
Росія за годину випустила 10 дронів по цивільній інфраструктурі Сумщини

Росія за годину випустила 10 дронів по цивільній інфраструктурі Сумщини

23:41 30.10.2025
Ворог наніс удари по цивільній інфраструктурі Сумщини, є постраждалі

Ворог наніс удари по цивільній інфраструктурі Сумщини, є постраждалі

21:27 30.10.2025
У Запорізькому районі помер один із постраждалих внаслідок російської атаки

У Запорізькому районі помер один із постраждалих внаслідок російської атаки

19:50 30.10.2025
Нові жертви окупантів на Донеччині: 2 загиблих і 9 поранених

Нові жертви окупантів на Донеччині: 2 загиблих і 9 поранених

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot

Міненерго: Наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково - споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині

На Донеччині 5 людей загинуло через російські обстріли - поліція

Вся Донеччина знеструмлена - ОВА

ППО знешкодила вночі 67 ворожих дронів, є влучання на 6 локаціях

ОСТАННЄ

Сербія готова забезпечити амуніцією Європу і не заперечує проти передання її Україні - Вучич

Трамп заперечив, що адміністрація США розглядає питання російських активів як важіль у переговорах

ОПЕК+ після грудня призупиняє збільшення видобутку нафти - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 168 ворожих атак - Генштаб

Двоє цивільних поранені в результаті ворожого ракетного удару в Сумській області

Укренерго анонсувала обмеження енергопостачання на 3 листопада

Укрзалізниця пояснила мету і особливості безкоштовних "3000 км"

Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot

Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок ударів ворога по Дніпропетровській області - ОВА

Гран-прі КМК "Молодість" отримав фільм "Втомлені" українського режисера

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА