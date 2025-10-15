Мовний омбудсмен закликає Раду невідкладно оновити перелік мов під захистом Європейської хартії

Фото: https://www.facebook.com

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська закликає Верховну Раду невідкладно ухвалити законопроєкт, який передбачає оновлення переліку мов, що потребують підтримки та особливого захисту.

"Законопроєктом пропонується привести назву та положення Законів України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин", "Про національні меншини (спільноти) України" та "Про медіа" у відповідність до оновленого офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, який було здійснено Міністерством закордонних справ України у січні 2024 року", - йдеться в повідомленні мовного омбудсмена.

Івановська зауважила, що серед іншого законопроект пропонує вилучити з переліку російську мову як таку, яка не потребує захисту.

Вона нагадала, що некоректний офіційний переклад Хартії призвів до підміни об’єкту і цілі Хартії як міжнародного договору, спричинив безпідставні звинувачення щодо неналежного виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, створив умови для політичного маніпулювання, спрямованого на підрив статусу української мови як державної.

"Конституційний суд України ще у 2021 році зобов’язав органи влади виправити цю помилку. Час діяти - задля справедливості, задля поваги до тих мов національних спільнот і корінних народів, які справді потребують підтримки. Це питання не лише правове, а й безпекове", - наголосила Уповноважена.

Як повідомлялося, 10 жовтня Кабінет міністрів схвалено проект закону "Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов", яким пропонується виключити з російську з переліку мов, до яких застосовується режим захисту Європейською хартією.

В Україні Європейська хартія регіональних або міноритарних мов ратифікована законом від 15 травня 2003 року, який набув чинності 10 червня того ж року.