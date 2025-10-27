Мовний омбудсмен: Мову потрібно не просто знати - її треба любити й боронити, як і Батьківщину

Фото: https://mova-ombudsman.gov.ua/

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в День української писемності та мови подякувала всім, хто береже, розвиває, вчить і передає українську мову.

"Сьогодні, коли росія намагається стерти український голос із карти світу, наша мова - це фортеця, що тримає нас у найтемніші часи. І так було завжди. Протягом століть українська вистояла перед заборонами, переслідуваннями та спробами знищення. Вистоїть і тепер, бо в ній закладена наша воля", - йдеться в повідомленні мовного омбудсмена.

Вона наголосила, що мова - це відповідальність кожного, це "зброя в тилу", якою українці захищають свій простір, своїх дітей, свою державу.

"Ми не дозволимо її відібрати. Україна вже заплатила надто високу ціну за право бути собою. Тисячі життів віддано на фронті й у мирних містах і кожне з них доводить: наша мова не продається і не здається", - додала Івановська.

Уповноважена подякувала всім, хто береже, розвиває, вчить і передає українську, - письменникам, освітянам, журналістам, науковцям, військовим, батькам, діаспорі.

"Нехай цей день нагадує нам: мова - це жива ланка у тисячолітньому ланцюгу української історії. Її потрібно не просто знати - її треба любити й боронити, як і Батьківщину. Бо в ній - наше минуле, сьогодення і майбутнє", - йдеться в повідомленні.

День української писемності та мови - свято розвитку державної мови, яке щороку відзначається в Україні 27 жовтня.