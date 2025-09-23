Інтерфакс-Україна
Події
16:52 23.09.2025

Мовний омбудсмен наголошує на необхідності розробки та ухвалення закону про українську жестову мову

Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови наголошує на необхідності розробки та ухвалення закону "Про українську жестову мову".

"Українська жестова мова — це не лише засіб спілкування, а частина нашої національної мовної мозаїки. Вона формує ідентичність, відкриває доступ до освіти, культури, громадського й політичного життя. Наше завдання як держави - гарантувати, щоб цей простір був рівним і безбар’єрним для всіх", - йдеться в повідомленні Секретаріату мовного омбудсмена.

Зазначається, що важливим кроком на цьому шляху є розробка та ухвалення закону про українську жестову мову.

"Це питання послідовно піднімається інституцією уповноваженого і вже стало предметом роботи парламенту. Рішення Комітету гуманітарної та інформаційної політики ВРУ щодо створення робочої групи з розробки законопроєкту - вагомий сигнал. Адже йдеться не лише про норму права, а про безбар’єрність, інклюзивність та забезпечення рівності для жестомовних громадян", - зазначили у відомстві.

В Секретаріаті уповноваженого наголосили, що обов’язок держави - забезпечувати переклад жестовою мовою на публічних заходах, в медіа, розширювати доступ до освіти і послуг, створювати програми підтримки, щоб кожна людина мала право бути почутою.

Щороку 23 вересня в Україні і світі відзначають Міжнародний день жестових мов.

Як повідомлялося, в кінці серпня мовний омбудсмен Олена Івановська в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила, що ухвалення закону про українську жестову мову - це одне із завдань до кінця 2025 року. 

За результатами моніторингу Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення, переважна більшість телевізійного контенту в Україні не адаптована для осіб з порушеннями зору, слуху та з порушеннями інтелектуального розвитку. Зокрема, жестова мова в Україні використовується лише на 5 телеканалах з 41, аудіодискрипція відсутня взагалі.

