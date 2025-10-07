До мовного омбудсмена надійшло понад 2,2 тис. скарг про порушення законодавства за три квартали

Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови зареєстрував 2227 звернення громадян про порушення закону "Про функціонування української мови як державної" за три квартали 2025 року.

"Протягом III кварталів 2025 року Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови зареєстрував 2227 скарг громадян щодо порушення закону "Про функціонування української мови як державної", що на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні Секретаріату мовного омбудсмена.

Зазначається, що найбільше порушень стосувалися: відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та веб-сайтів - 574 звернень (26%); мови зовнішньої реклами та вивісок - 443 звернення (20%); порушень під час безпосереднього обслуговування - 397 звернень (18%); сфери освіти - 145 звернень (7%); сфери культури - 112 звернень (5%); порушень у медичних закладах - 93 звернення (4%).

Також скарги надходили щодо інформації про товари та послуги (етикетки, чеки, меню) - 115 звернень, та порушень у сферах медіа (82), транспорту (53), книговидання (35), спорту (25) тощо.

Найбільше скарг на порушення мовного законодавства надійшло з Києва - 870 звернень (39% від загальної кількості), Одеської - 339 (15%), Харківської - 286 (13%) та Дніпропетровської областей - 201 (9%).

"Понад 2 тисячі звернень за три квартали – це не просто цифри, а голоси людей, права яких були порушені і які вимагають поваги до своєї мови. Зростання кількості скарг означає, що українці стали уважнішими до свого права отримувати інформацію та послуги державною мовою. Це – показник зрілості суспільства і водночас сигнал усім, хто нехтує законом… Ми й надалі системно посилюватимемо контроль за дотриманням мовного закону в усіх сферах, бо мова – це наш щит, наш захист від агресії, культурна й духовна зброя українців", - цитує уповноважену із захисту державної мови Олену Івановську прес-служба.

Як повідомлялося, Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови зареєстрував 1633 звернення громадян про порушення закону "Про функціонування української мови як державної" за три квартали 2024 року.

У 2024 році уповноваженому із захисту державної мови надійшло на 37% менше скарг про порушення мовного законодавства, ніж у 2023 році.