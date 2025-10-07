Інтерфакс-Україна
Події
10:33 07.10.2025

До мовного омбудсмена надійшло понад 2,2 тис. скарг про порушення законодавства за три квартали

2 хв читати

Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови зареєстрував 2227 звернення громадян про порушення закону "Про функціонування української мови як державної" за три квартали 2025 року.

"Протягом III кварталів 2025 року Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови зареєстрував 2227 скарг громадян щодо порушення закону "Про функціонування української мови як державної", що на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні Секретаріату мовного омбудсмена.

Зазначається, що найбільше порушень стосувалися: відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та веб-сайтів - 574 звернень (26%); мови зовнішньої реклами та вивісок - 443 звернення (20%); порушень під час безпосереднього обслуговування - 397 звернень (18%); сфери освіти - 145 звернень (7%); сфери культури - 112 звернень (5%); порушень у медичних закладах - 93 звернення (4%).

Також скарги надходили щодо інформації про товари та послуги (етикетки, чеки, меню) - 115 звернень, та порушень у сферах медіа (82), транспорту (53), книговидання (35), спорту (25) тощо.

Найбільше скарг на порушення мовного законодавства надійшло з Києва - 870 звернень (39% від загальної кількості), Одеської - 339 (15%), Харківської - 286 (13%) та Дніпропетровської областей - 201 (9%).

"Понад 2 тисячі звернень за три квартали – це не просто цифри, а голоси людей, права яких були порушені і які вимагають поваги до своєї мови. Зростання кількості скарг означає, що українці стали уважнішими до свого права отримувати інформацію та послуги державною мовою. Це – показник зрілості суспільства і водночас сигнал усім, хто нехтує законом… Ми й надалі системно посилюватимемо контроль за дотриманням мовного закону в усіх сферах, бо мова – це наш щит, наш захист від агресії, культурна й духовна зброя українців", - цитує уповноважену із захисту державної мови Олену Івановську прес-служба. 

Як повідомлялося, Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови зареєстрував 1633 звернення громадян про порушення закону "Про функціонування української мови як державної" за три квартали 2024 року.

У 2024 році уповноваженому із захисту державної мови надійшло на 37% менше скарг про порушення мовного законодавства, ніж у 2023 році.

Теги: #порушення #закон #мовний_омбудсмен #скарги

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:53 06.10.2025
Генштаб ЗСУ: парламент розгляне законопроєкт про Кіберсили ЗСУ 7 жовтня

Генштаб ЗСУ: парламент розгляне законопроєкт про Кіберсили ЗСУ 7 жовтня

13:29 06.10.2025
Президент ветував закон про штрафи для міністрів та військового керівництва за ігнорування викликів до парламенту

Президент ветував закон про штрафи для міністрів та військового керівництва за ігнорування викликів до парламенту

18:35 02.10.2025
Польські прикордонники виявили російський катер в районі газопроводу в Балтійському морі

Польські прикордонники виявили російський катер в районі газопроводу в Балтійському морі

15:05 02.10.2025
Єврокомісарка Кос: Шкода від липневих законів про НАБУ та САП ще не ліквідована на 100%

Єврокомісарка Кос: Шкода від липневих законів про НАБУ та САП ще не ліквідована на 100%

11:45 02.10.2025
Мовний омбудсмен відзначає важливість українізації єврейської громади

Мовний омбудсмен відзначає важливість українізації єврейської громади

20:34 26.09.2025
Навроцький підписав закон про продовження допомоги українським біженцям

Навроцький підписав закон про продовження допомоги українським біженцям

13:22 26.09.2025
Зеленський вважає "слабкою" реакцію НАТО на порушення їхнього повітряного простору з боку РФ

Зеленський вважає "слабкою" реакцію НАТО на порушення їхнього повітряного простору з боку РФ

16:52 23.09.2025
Мовний омбудсмен наголошує на необхідності розробки та ухвалення закону про українську жестову мову

Мовний омбудсмен наголошує на необхідності розробки та ухвалення закону про українську жестову мову

21:17 19.09.2025
Зеленський: Порушення винищувачами РФ повітряного простору Естонії – системна кампанія проти ЄС і НАТО

Зеленський: Порушення винищувачами РФ повітряного простору Естонії – системна кампанія проти ЄС і НАТО

22:53 28.08.2025
У Софіївській Борщагівці зупинили розважальний захід, проведення якого не було погоджено з військовими

У Софіївській Борщагівці зупинили розважальний захід, проведення якого не було погоджено з військовими

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили: збито 88 зі 152 БпЛА, зафіксовано влучання 52 безпілотників на 10 локаціях

Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

ОСТАННЄ

Генпрокурор: за місяць роботи порталу "СтопТиск" поступило 44 звернення від підприємців, відновлено права 12 бізнесів

Уряди України та Литви активізують співпрацю у захисту критичної інфраструктури, – підписано меморандум

У Києві зупинився рух на "зеленій" гілці метро

САП і Європейська прокуратура запобігатимуть зловживанням при використанні міжнародної допомоги Україні

Через влучання в енергетичний об'єкт знеструмлено 61 тис. абонентів - "Чернігівобленерго"

Окупанти 25 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, поранено 5 мирних жителів – ОВА

УПЦ (МП) подала апеляцію на відмову у застосуванні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності Церкви

СБУ затримала громадянина РФ, який під виглядом добровольця вступив до Сил оборони і почав шпигувати для ФСБ

В Єврокомісії пояснили суть репараційної позики, її ризики, необхідність гарантій та можливий термін надання

БЕБ викрило контрабанду ювелірних виробів та годинників через провідників поїзду Варшава-Київ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА