15:50 23.09.2025

Жестова мова в Україні використовується лише на 5 телеканалах з 41, аудіодискрипція відсутня взагалі – Нацрада

Переважна більшість телевізійного контенту в Україні не адаптована для осіб з порушеннями зору, слуху та з порушеннями інтелектуального розвитку, відзначає Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення за результатами тижневого моніторингу 41 загальнонаціонального телеканалу, проведеного з 1 по 7 серпня з нагоди Міжнародного дня жестових мов.

"Дослідження виявило, що жестова мова використовується лише на 5 телеканалах: "Суспільне Культура", "Суспільне Новини", "Армія TV", "1+1 Україна" та "Kvartal TV". Загальний обсяг застосування жестової мови склав лише 158 годин 11 хвилин із загальних 6888 годин тижневого мовлення всіх каналів, що становить лише 2,3%", - відзначається в пресрелізі.

Стосовно кінематографічних творів, то лише три телеканали ("Суспільне Культура", "1+1 Україна", "Kvartal TV") забезпечують супровід фільмів, мультфільмів та серіалів жестовою мовою або субтитрами, а частка такого контенту складає лише 0,62% від загального обсягу мовлення.

Субтитрування доступне на 38 із 41 телеканалу, але обсяг застосування субтитрів становить лише 1,61% від загального обсягу мовлення. "При цьому зафіксовано два типи використання субтитрів: для інклюзивної доступності людей з порушеннями слуху та для мовної адаптації іншомовного контенту, що часто робить їх недостатньо ефективними для осіб з порушеннями слуху", - відзначають в Нацраді.

Протягом усього тижневого моніторингу не було зафіксовано жодного випадку використання аудіодискрипції (тифлокоментування), що вказує на відсутність забезпечення доступності контенту для людей з порушеннями зору, йдеться в пресрелізі.

При цьому відзначається, що за результатами добового моніторингу "Суспільне Новини" забезпечує 57% адаптованих програм у проміжок часу з 7 до 22 години, а "Суспільне Культура" – 23%, що суттєво перевищує встановлений законодавством мінімум у 5%. "Ці показники демонструють, що забезпечення високого рівня доступності контенту є цілком реальним завданням за наявності відповідних пріоритетів та механізмів впровадження", - вказується в пресрелізі.

Окремим аспектом дослідження стала оцінка частки медіапродукту, героями якого є люди з інвалідністю. Моніторинг показав, що такий контент становить лише 1,35% від загальної кількості програм, що були поширені в ефірі протягом тижня.

В Нацраді наголошують, що згідно з Конвенцією ООН, держави-учасниці зобов'язані забезпечити особам з інвалідністю доступ до телевізійних програм та фільмів у доступних форматах, а 28 червня 2025 року набрав чинності Європейський акт про доступність (ЕАА), який зобов'язує медіакомпанії забезпечити доступність свого контенту для осіб з інвалідністю, включаючи точні та синхронізовані субтитри до всіх телевізійних програм.

Закон "Про медіа" містить положення щодо забезпечення доступності аудіовізуальних медіапослуг для людей з інвалідністю, хоча не встановлює кількісних вимог для приватних мовників, а закон "Про суспільні медіа України" чітко визначає, що для суспільного мовника частка адаптованих програм повинна становити не менше 5% обсягу добового мовлення у проміжках часу між 7 та 22 годиною, наголошують в Нацраді.

