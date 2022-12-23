Арештоване майно постачальника інформсистем Нацради з питань телерадіомовлення передано АРМА

До управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), передано заарештоване майно приватного підприємства - постачальника інформаційних систем Національної ради з телерадіомовлення.

"За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора в управління АРМА передано арештоване майно приватного підприємства вартістю понад 70 млн грн. Мова йде про нежитлове офісне приміщення, транспортний засіб та 55 вантажних вагонів", - повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України в п'ятницю.

За інформацією прокуратури, на це майно було накладено арешт під час досудового розслідування кримінального провадження за фактами шахрайства та розтрати майна.

"За даними слідства, службові особи приватного підприємства, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та інші невстановлені особи у 2018-2019 роках не забезпечили створення та впровадження автоматизованого програмно-апаратного комплексу для здійснення офіційного моніторингу телерадіопрограм. Водночас за нього було сплачено понад 95 млн грн", - наголошується у повідомленні.

Оперативний супровід здійснюють працівники Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/8349