Послуга перекладу жестовою мовою стала доступна у центрах обслуговування ДПС у Києві

Державна податкова служба України (ДПС) у Києва запровадила послугу перекладу жестовою мовою у центрах обслуговування платників (ЦОП), повідомила пресслужба ДПС у пʼятницю.

"Це рішення забезпечить доступність отримання адміністративних послуг для всіх громадян, незалежно від особливостей сприйняття інформації", - пояснили у службі.

Для надання послуги біля віконця обслуговування в ЦОП розміщено наліпку зі спеціальним QR-кодом, який платник має просканувати смартфоном та отримати доступ до відеозв’язку з професійним перекладачем Українського товариства глухих (УТОГ).

Перекладач має допомагати у реальному часі вести діалог із працівником податкової служби.

Зазначається, що нововведення для платників столичної податкової є безплатним та реалізується у межах стратегії створення безбар’єрного простору в Україні, за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

У ЦОПах ДПС Києва наявні й інші елементи доступності: тактильні засоби для орієнтування – для людей з порушеннями зору, а також кнопка виклику персоналу для маломобільних груп населення.

"Державні сервіси мають бути зручними та максимально доступними для кожного і столична податкова далі працює над адаптацією просторів та гідним обслуговуванням людей з різних соціальних груп", - резюмували в ДПС.