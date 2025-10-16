Інтерфакс-Україна
Економіка
18:19 16.10.2025

Голова ДПС: Наразі відсутні законодавчі ініціативи щодо збільшення ставок оподаткування основних прибутків

2 хв читати
Голова ДПС: Наразі відсутні законодавчі ініціативи щодо збільшення ставок оподаткування основних прибутків

Збільшення ставок оподаткування основних прибутків серед законодавчих ініціатив немає, що є гарним сигналом для бізнесу, заявила виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби України (ДПС) Леся Карнаух.

Як повідомила вона на Київському міжнародному економічному форумі у Києві у четвер, сама ДПС також не ініціювала останнім часом таких змін.

"Як було ПДВ, як було ПДФО і податок на прибуток, так він і залишився", - додала Карнаух.

Вона зазначила, що також залишається проблема детінізації,  щодо якої є два аспекти - сфери, в яких залишається тінь, та справедливість визначення рівних конкурентних умов.

"Це так звана методика tax gap, над якою наразі ми працюємо спільно з Міністерством фінансів. Це і вимога наших міжнародних партнерів, Міжнародного валютного фонду (МВФ)", - наголосила Карнаух.

За словами очільниці ДПС, на це питання має звернути увагу як суспільство, так і вся держава.

Крім того, Карнаух розповіла, що ДПС вже вживає деякі заходи для боротьби з незаконною діяльністю - це заходи податкового контролю, тобто фактичні та камеральні перевірки, аудити, запити.

"В цьому напрямі ми рухаємося, як і рухалися попередні роки. І єдине, що намагаємося ми наразі з командою втілювати, щоб кожна наша дія, що стосується співпраці з бізнесом, носила логіку і здоровий глузд. Щоб податківець розумів специфіку введення того чи іншого бізнесу, де він йде перевіряти, щоб він розумів судьбу господарських операцій і міг надати правильну оцінку", - пояснила Карнаух.

Як наголосила Карнаух, ДПС працює над тим, аби, коли приходить ДПС з перевіркою і податковий інспектор, бізнес не думав, що це тиск.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UC0Z72mTJQG5u5RTATcxrhxw

Теги: #карнаух_леся #дпс #кмеф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:22 16.10.2025
Удари Росії по енергооб’єктах України підтвердили важливість децентралізації енергосистеми – посол ЄС

Удари Росії по енергооб’єктах України підтвердили важливість децентралізації енергосистеми – посол ЄС

13:27 16.10.2025
"Нафтогаз" акцентує на суттєвому рості споживання газу й закликає до значної економії

"Нафтогаз" акцентує на суттєвому рості споживання газу й закликає до значної економії

14:17 11.10.2025
Податкова служба закликала продавців техніки зупинити штучне підвищення цін на пристрої резервного живлення

Податкова служба закликала продавців техніки зупинити штучне підвищення цін на пристрої резервного живлення

21:28 07.10.2025
11-й Київський міжнародний економічний форум відбудеться у Києві 16 жовтня

11-й Київський міжнародний економічний форум відбудеться у Києві 16 жовтня

17:36 30.09.2025
ДПС у ІІ кв. фіксує зниження на 40% кількості підприємств, які декларують низькі виторги

ДПС у ІІ кв. фіксує зниження на 40% кількості підприємств, які декларують низькі виторги

14:28 29.09.2025
Кількість умов звільнення ФОП та самозайнятих осіб від сплати ЄСВ буде скорочено з 1 жовтня 2025р

Кількість умов звільнення ФОП та самозайнятих осіб від сплати ЄСВ буде скорочено з 1 жовтня 2025р

17:32 10.09.2025
Кількість платників податків в серпневому оновленні "Клубу білого бізнесу" зменшиться на 26% - ДПС

Кількість платників податків в серпневому оновленні "Клубу білого бізнесу" зменшиться на 26% - ДПС

14:50 08.09.2025
ДПС відкрила офіси податкових консультантів у 20 регіонах України

ДПС відкрила офіси податкових консультантів у 20 регіонах України

17:14 01.08.2025
Кількість виявлених податковою порушень оформлення трудових відносин за 6 міс. зменшилася вчетверо, обсяги штрафів - втричі

Кількість виявлених податковою порушень оформлення трудових відносин за 6 міс. зменшилася вчетверо, обсяги штрафів - втричі

20:57 30.06.2025
ДПС за 6міс.-2025 перевиконала план надходжень до держбюджету на 10,4% - в.о. голови Карнаух

ДПС за 6міс.-2025 перевиконала план надходжень до держбюджету на 10,4% - в.о. голови Карнаух

ВАЖЛИВЕ

Непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні України на 2026-2027 рр. сягає близько $60 млрд – міністр фінансів

"Нафтогаз" акцентує на суттєвому рості споживання газу й закликає до значної економії

"Укренерго" попередило про ймовірне обмеження потужності промспоживачів з 16:00 і до кінця доби

Річні форвардні контракти на ліс можуть бути запроваджені у 2026р

Податкова служба закликала продавців техніки зупинити штучне підвищення цін на пристрої резервного живлення

ОСТАННЄ

Попит на зарядні станції виріс у 3,5 раза, ціни виросли на 10-20% – "Фокстрот"

ОККО планує запустити свою першу ВЕС Іваничі 147 МВт в кінці 2025 - I кв. 2026 рр. – СЕО

Гендиректор "Філіп Морріс Україна": Через заборону продажу рідин для вейпів "тінь" у сегменті зросла, податкові втрати сягають 5 млрд грн

Тіньовий тютюновий ринок може повернутись до рівня 2024р. через частку податків в ціні

"Укрнафта" дослідила 1330 кв. км площ за 3 роки за допомогою 3D сейсморозвідки

Спрощеною зміною цільового призначення сільгоспземлі скористалось вже 171 підприємство з 14 областей – нардеп

Непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні України на 2026-2027 рр. сягає близько $60 млрд – міністр фінансів

Sunvita Group вдвічі наростила виробництво валиків для чищення поверхонь

"єГривню" навряд чи буде введено у 2027 р. - заступник голови НБУ Шабан

Член НР "Нафтогазу" Бойко не стала спростовувати дані ЗМІ про 60% втрат добового видобутку газу через атаку РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА