Голова ДПС: Наразі відсутні законодавчі ініціативи щодо збільшення ставок оподаткування основних прибутків

Збільшення ставок оподаткування основних прибутків серед законодавчих ініціатив немає, що є гарним сигналом для бізнесу, заявила виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби України (ДПС) Леся Карнаух.

Як повідомила вона на Київському міжнародному економічному форумі у Києві у четвер, сама ДПС також не ініціювала останнім часом таких змін.

"Як було ПДВ, як було ПДФО і податок на прибуток, так він і залишився", - додала Карнаух.

Вона зазначила, що також залишається проблема детінізації, щодо якої є два аспекти - сфери, в яких залишається тінь, та справедливість визначення рівних конкурентних умов.

"Це так звана методика tax gap, над якою наразі ми працюємо спільно з Міністерством фінансів. Це і вимога наших міжнародних партнерів, Міжнародного валютного фонду (МВФ)", - наголосила Карнаух.

За словами очільниці ДПС, на це питання має звернути увагу як суспільство, так і вся держава.

Крім того, Карнаух розповіла, що ДПС вже вживає деякі заходи для боротьби з незаконною діяльністю - це заходи податкового контролю, тобто фактичні та камеральні перевірки, аудити, запити.

"В цьому напрямі ми рухаємося, як і рухалися попередні роки. І єдине, що намагаємося ми наразі з командою втілювати, щоб кожна наша дія, що стосується співпраці з бізнесом, носила логіку і здоровий глузд. Щоб податківець розумів специфіку введення того чи іншого бізнесу, де він йде перевіряти, щоб він розумів судьбу господарських операцій і міг надати правильну оцінку", - пояснила Карнаух.

Як наголосила Карнаух, ДПС працює над тим, аби, коли приходить ДПС з перевіркою і податковий інспектор, бізнес не думав, що це тиск.

