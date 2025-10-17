Інтерфакс-Україна
Економіка
11:37 17.10.2025

Комунікація між БЕБ та бізнесом налагоджується - Цивінський

Фото: https://www.facebook.com/alex.lex.240491

Бізнес та Бюро економічної безпеки України (БЕБ) налагоджують комунікацію, сам орган веде системну роботу, щоб діалог був побудований на зрозумілих і чітких принципах, повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

"Я скажу так, активність бюро на даний час точно недостатня. Це є і об’єктивні, і суб’єктивні причини. Об’єктивні в тому, що по факту орган молодий і він формується. Ми зараз робимо досить великий акцент так само і на превенцію", – сказав він на дискусійній панелі "Захищаємо інвесторів, будуємо довіру" на Київському міжнародному економічному форумі 2025 Києві в четвер.

За словами очільника органу, наразі аналітична робота БЕБ спрямована на виявлення ризиків для того, щоб вживати заходів до того, як відбувається подія чи порушення.

Він наголосив, що також зараз ведеться системна робота для побудови зрозумілих і чітких принципів комунікації, тому вживаються заходи на різних рівнях та навіть спільні заходи з іншими органами, в тому числі з Держподатслужбою (ДПС) та представниками відповідних галузей.

Цивінський зауважив, що також бюро концентрується на побудові рівних умов, тобто аби кожен підприємець був рівним з іншими при своїй господарській діяльності.

"Хоча зараз ми повністю переорієнтовуємо свою діяльність і будуємо роботу таким чином, щоб наша активність була спрямована на тих, хто податки не сплачує, хто не платить заробітну плату, хто здійснює продаж товарів поза податковим обліком… Разом з цим факт сплати податків – це не індульгенція, якщо додаються інші порушення", – наголосив Цивінський.

Він додав, що пріорітетно БЕБ буде привертати свою увагу та звертати її саме на ті галузі, де є найбільше проблем у цій сфері.

Крім того, за словами Цивінського, після його призначення на посаду голови БЕБ, орган розпочав аудит кримінальних проваджень, що триває і досі.

"Є вже достатня кількість рішень, узгоджені з прокуратурою, про закриття ряду кримінальних проваджень. Це і старі кримінальні провадження, де є великі сумніви щодо наявності складу правопорушення та за іншими фактами", - розповів він.

Проходить також робота щодо реакції на скарги. В рамках цього орган вибудовує таку систему, щоб кожне звернення було ретельно розглянуто.

"Ми знаємо, що одне з ключових побажань, вимог білого бізнесу полягає в тому, щоб створити рівні умови, коли є один із суб’єктів господарювання, який все платить, а поряд інший суб’єкт господарювання, який не платить податки, ухиляється, мінімізує, застосовує різні схеми. Наша увага буде насамперед спрямована саме на них", – резюмував директор бюро.

