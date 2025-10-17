Інтерфакс-Україна
Інвестиції
10:31 17.10.2025

Люди готові інвестувати кошти у зрозумілі фінансові інструменти накопичення - Улютін

1 хв читати
Люди готові інвестувати кошти у зрозумілі фінансові інструменти накопичення - Улютін

Люди готові інвестувати свої кошти у зрозумілі фінансові інструменти накопичення, заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

"Фізичні особи готові інвестувати свої кошти у зрозумілі фінансові інструменти накопичення, головне – довіра до інструменту", - цитує Улютіна пресслужба відомства за підсумками Київського міжнародного економічного форуму.

Він наголосив, що фінансова система України продемонструвала стійкість навіть у складні часи, і сьогодні стоїть завдання перейти від етапу виживання до етапу розвитку через інвестування.

Зокрема, міністр звернув увагу на важливість створення зрозумілих, прозорих і безпечних фінансових інструментів для розміщення пенсійних накопичень, а також на залучення міжнародних партнерів і професійних управителів для їх розвитку.

"Успіх будь-якої пенсійної моделі залежить не від самого факту накопичень, а від інструментів, у які вони спрямовуються. Тому залучення іноземних управителів і розробка нових фінансових інструментів – соціальних, інфраструктурних чи інших – є надзвичайно важливими для сталого економічного розвитку", – додав Улютін.

У серпні міністр Улютін повідомляв, що з міжнародними партнерами йде робота над тимчасовим фінансовим інструментом для того, щоб пенсійні накопичення було збережено й захищено від інфляційного впливу.

Теги: #улютін #кмеф

