11:19 17.10.2025

Улютін: Ринку надавачів соцпослуг на місцевому рівні потрібне перезавантаження

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявляє, що ринку надавачів соціальних послуг на місцевому рівні потрібне перезавантаження, зокрема чітка стандартизація, система закупівель і моніторинг якості.

"Аудиторія отримувачів соціальних послуг змінилася — зараз не лише люди старшого віку чи ті, хто опинився у складних життєвих обставинах. Це молоді хлопці та дівчата, які повернулися з фронту. Соціальна підтримка має відповідати їхнім потребам, бути сучасною, гнучкою, доступною у громадах, куди повертаються ветерани та ветеранки", - написав Улютін в мережі Facebook.

Він наголосив, що якщо громада не може надати людині якісну послугу — її має забезпечити держава.

"Для мене важливо, щоб у новій Стратегії соціальної політики, над якою зараз працюємо в Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України, був не просто "державний погляд", а живий досвід громадських організацій, особливо у підтримці ветеранів і ветеранок. Таку експертизу мають ветеранські організації Принцип, Простір Можливостей, Veteran Hub, Юридична сотня", - додав міністр.

Як повідомлялося, у вересні Мінсоцполітики за участі Міністерства охорони здоров’я провело перше засідання міжвідомчої робочої групи з питань реформування сфери протезування, результатом роботи якої має стати нова система протезування, доступна у кожному регіоні, повідомляє пресслужба відомства.

Теги: #улютін #соцпослуги #перезавантаження

