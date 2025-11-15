Інтерфакс-Україна
Зеленський: Починаємо перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в країні починається "перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики".

"Починаємо перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики. Паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями. Сьогодні разом із премʼєр-міністром України Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій", - написав президент у телеграм у суботу.

За його словами, у "Енергоатомі" за тиждень мають бути забезпечені всі умови для формування нової і фахової наглядової ради компанії, а завдяки цьому – повне перезавантаження правління "Енергоатому".

В Укргідроенерго має бути термінове проведений конкурс на нового керівника компанії і доформування наглядової ради.

"Оператор газотранспортної системи України: доформування наглядової ради й термінове проведення конкурсу на посаду генерального директора компанії. У "Нафтогазі України" з огляду на те, що контракти поточного складу наглядової ради завершуються в січні наступного року, має бути оголошений і проведений конкурс на роботу в наглядовій раді компанії так, щоб цей новий склад зміг запрацювати вже в січні 2026 року", - зазначив Зеленський в підкреслив, що "у решті великих енергетичних державних компаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах".

Зеленський також доручив урядовцям бути в постійній та змістовній комунікації з правоохоронними й антикорупційними органами. "На будь-яку виявлену схему в компаніях повинна бути і буде оперативна й справедлива відповідь. Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці – це абсолютний пріоритет", - зазначив президент.

Теги: #зеленський #енергетика #перезавантаження

