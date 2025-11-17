АРМА розпочало системне перезавантаження та створює підрозділ внутрішньої безпеки

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підтримує заяву президента України Володимира Зеленського щодо необхідності оновлення роботи АРМА в тісній взаємодії з правоохоронними та антикорупційними органами та вже розпочало системне перезавантаження, повідомляється на сайті агентства.

В релізі зазначається, що схвалене урядом 13 листопада нове Положення про АРМА дає змогу запустити глибоку організаційну перебудову. Вона передбачає створення підрозділу внутрішньої безпеки, окремих функцій з ідентифікації та збереження активів, а також розмежування управлінських повноважень, які раніше створювали корупційні ризики.

АРМА розпочинає комплексний аудит своєї діяльності за участю міжнародних партнерів. Усі виявлені порушення будуть ретельно перевірені, а винні – притягнуті до відповідальності, йдеться у повідомленні.

"Ми запускаємо те, чого не робили 10 років – повну ідентифікацію всіх активів. Паралельно створюємо систему внутрішньої безпеки та залучаємо міжнародних аудиторів. Кожен актив має бути обліковано, кожне порушення – розслідувано, кожен винний – покараний. Це питання довіри до держави. АРМА має працювати так, щоб доходи від арештованих активів працювали на оборону та економіку країни", – зазначила т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко.

Уточнюється, що повну ідентифікацію арештованих активів регіональні підрозділи мають завершити до 15 грудня, а оновлений департамент менеджменту до кінця року узагальнить результати та запропонує подальші кроки.

Паралельно розроблено новий порядок ідентифікації арештованих активів, який встановлює чітку процедуру їх передачі від правоохоронних органів до АРМА. Документ уже погодили з Бюро економічної безпеки (БЕБ), Національним антикорупційним бюро (НАБУ), СБУ, Нацполіцією та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП), наразі він на фінальному узгодженні з Досудовим бюро розслідування (ДБР) та Офісом генпрокурора.