Порошенко наполягає на гарантіях ненападу з боку влади на НАБУ та САП та на перезавантаженні ДБР

Фото: https://eurosolidarity.org/

Відновлення довіри для влади після корупційного скандалу в енергетиці потребує переформатування коаліції, уряду, гарантій ненападу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) та на повного перезавантаження Державного бюро розслідувань (ДБР), переконаний народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Одним із ключових кроків до відновлення довіри є гарантії ненападу з боку влади на НАБУ та САП. Тепер всім зрозуміло, чому Офіс атакував їх влітку. Бо вони знали про записи, пам’ятали, про що наговорили, і хотіли придушити справу в самому її зародку. Тепер НАБУ має довести ці справи до кінця, куди б не вів корупційний слід. ДБР має отримати чіткий сигнал не втручатися в роботу НАБУ і припинити тиск, і цей сигнал має надійти від Президента", – сказав Порошенко у відеозверненні, опублікованому на сайті політсили.

При цьому він вимагає, і нагадує, що це було також вимогою європейських партнерів, "повного перезавантаження ДБР на основі прозорого конкурсу за участі міжнародних експертів".

Також політик анонсував антикризовий план, який буде представлений у Верховній Раді у понеділок.

Він зазначив, що в оприлюднених записах з матеріалів розслідування корупції в енергетиці фігурують прізвища щонайменше п’яти урядовців, "і це лише те, про що ми знаємо", то ж, за його словами, весь Кабмін "має нарешті піти у відставку в повному складі".

"Йдеться не про персоналії, а про систему управління. Не просто про заміну уряду, а про повернення йому політичної суб’єктності. Як і парламенту. Україна є парламентсько-президентською республікою, і саме на основі цієї норми необхідно сформувати нову, дієздатну коаліцію замість тієї, яка де-факто існує нині в парламенті… Нова коаліція, що об’єднає всі патріотичні політичні сили, має сформувати уряд національного порятунку з фахівців із бездоганною репутацією", – вважає Порошенко.

10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Підозри вже оголошено восьми особам, включаючи ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова, а Міндіч залишив Україну 10 листопада за кілька годин до обшуків.