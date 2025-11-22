Свириденко заявила про початок перезавантаження управління в оборонній сфері: старт аудитів, оновлення НР, перевірка АРМА і ФДМ

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Продовжуємо системне перезавантаження управління в енергетичному секторі та розпочинаємо в оборонній сфері, заявила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

У дописі у телеграм-каналі Свириденко йдеться про три пункти.

1. Старт аудиту АТ "Українська оборонна промисловість", в тому числі його дочірніх компаній, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу.

"Будемо регулярно звітувати щодо проміжних результатів перевірки", - запевнила премʼєр-міністр.

2. Розпочався процес оновлення наглядових рад АТ "УОП", його дочірніх компаній, АОЗ і ДОТ.

3. Уряд звернувся до Рахункової палати щодо перевірки діяльності АРМА та Фонду держмайна за попередній період.