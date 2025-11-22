15:22 22.11.2025
Свириденко заявила про початок перезавантаження управління в оборонній сфері: старт аудитів, оновлення НР, перевірка АРМА і ФДМ
Фото: https://t.me/svyrydenkoy
Продовжуємо системне перезавантаження управління в енергетичному секторі та розпочинаємо в оборонній сфері, заявила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.
У дописі у телеграм-каналі Свириденко йдеться про три пункти.
1. Старт аудиту АТ "Українська оборонна промисловість", в тому числі його дочірніх компаній, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу.
"Будемо регулярно звітувати щодо проміжних результатів перевірки", - запевнила премʼєр-міністр.
2. Розпочався процес оновлення наглядових рад АТ "УОП", його дочірніх компаній, АОЗ і ДОТ.
3. Уряд звернувся до Рахункової палати щодо перевірки діяльності АРМА та Фонду держмайна за попередній період.