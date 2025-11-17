"Європейська солідарність" вимагає від Стефанчука заяви про розвал монобільшості - Геращенко

Фракція "Європейська солідарність" вимагає від голови Верховної Ради Руслана Стефанчука заяви про розвал монобільшості, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Завершилася погоджувальна рада. На якій озвучена позиція "ЄС"… Ми вимагаємо від голови ВР публічної заяви про розвал монобільшості, якої не існує вже 3 роки", - написала Геращенко у Телеграмі ввечері в понеділок.

За її словами, мають негайно початися коаліційні переговори всіх проукраїнських політичних сил у Верховній Раді, які повинні сформувати уряд національного порятунку.

"Корупційні скандали, непрофесійність, некомпетентність влади спричинили глибоку політичну кризу в країні... Парламент нині демонструє злочинну бездіяльність, не спроможний сформувати відповідь на корупційний скандал!", - наголосила народна депутатка.

Вона також додала, що "Європейська солідарність" закликала народних депутатів з фракції "Слуга народу" не дозволяти більше використовувати себе "в найбрудніших схемах Банкової".

Водночас колега Геращенко з фракції Олексій Гончаренко написав у Телеграм, що на вівторок призначили "ще одну погоджувальну раду".