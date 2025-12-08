Інтерфакс-Україна
Події
19:33 08.12.2025

Заява фон дер Ляєн по завершенню зустрічі Коаліції охочих: Ми будемо діяти, об’єднані у підтримці України та у захисті Європи

3 хв читати
Заява фон дер Ляєн по завершенню зустрічі Коаліції охочих: Ми будемо діяти, об’єднані у підтримці України та у захисті Європи

Президент Європейської комісії Урсула фондер Ляєн по завершенню зустрічі Коаліції охочих виступила із заявою: війна Росії мала на меті розділити нас, але вона досягла протилежного: ми будемо діяти, об'єднані у підтримці України та у захисті Європи.

Текст заяви розповсюджений у понеділок Європейською комісією.

"Сьогодні вдень у нас відбулася зустріч Коаліції охочих. Я поінформувала президента Зеленського та присутніх лідерів про два ключові пріоритети – підтримку України та підвищення оборонної готовності Європи. Ми всі знаємо, що стоїть на кону, і ми знаємо, що у нас більше немає часу на гаяння. Забезпечення фінансової підтримки допоможе забезпечити виживання України, і це вирішальний акт європейської оборони", - сказано в заяві.

Фон дер Ляєн висловила переконання, що "у цю нову еру геоекономіка йде пліч-о-пліч з геополітикою". "Ми знаємо про різкий вплив наших санкцій на воєнну економіку Росії. Разом з нашими союзниками Європа має засоби та бажання посилити тиск на Росію, щоб вона сідала за стіл переговорів", - констатувала президент Європейської комісії.

Разом з цим, вона зазначила, що пропозиція Європейської комісії щодо репараційного кредиту "є складною, але по суті вона збільшує вартість війни для Росії". "Пропозиція працює на залишках готівки, що утворюються від іммобілізованих російських активів. Ці залишки будуть використані для репарацій. Тож чим довше Путін веде свою війну, проливає кров, забирає життя та руйнує українську інфраструктуру, тим вищими будуть витрати для Росії", - переконана фон дер Ляєн.

Президент Європейської комісії також наголосила, що "оборона Європи – це наша відповідальність". "Ми продовжуємо терміново рухатися вперед – у впровадженні нашої дорожньої карти готовності, військової мобільності та наших загальноєвропейських флагманських проектів. Хоча ми все ще розглядаємо плани SAFE, отримані від держав-членів, Україна включена до 15 з 19 поданих. Йдеться не лише про гроші – Україна засвоює важкі уроки на полі бою, і ми вчимося разом з ними. Інтегруючи наші оборонно-промислові бази, ми створюємо потужну силу стримування – на сьогодні та завтра", - деталізувала вона.

За словами фон дер Ляєн, у той час як Україна докладає справжніх дипломатичних зусиль для досягнення миру, Росія "постійно обманює та зволікає", "висміює дипломатію та посилює удари, вдаючи, що прагне миру". "Сьогодні цей фасад залишається незмінним. Але ми не піддамося на це, ми знаємо, хто є агресором, а хто жертвою в цій війні. Жорстока війна Росії мала на меті розділити нас, але вона досягла протилежного. Наші зв'язки міцніші, ніж будь-коли. Нас об'єднують не лише оборонні інтереси, а й спільні цінності. І саме так ми будемо діяти. Об'єднані у підтримці України та у захисті Європи", - заявила президент Європейської комісії.

Теги: #заява #європа #коаліція

