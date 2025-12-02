Інтерфакс-Україна
Політика
12:54 02.12.2025

"Батьківщина" закликає створити коаліцію та уряд національної єдності - Тимошенко

1 хв читати
"Батьківщина" закликає створити коаліцію та уряд національної єдності - Тимошенко

"Батьківщина" закликає створити коаліцію та уряд національної єдності, заявила лідер фракції Юлія Тимошенко.

"Країні сьогодні потрібна єдність для того, щоб вивести з кризи всі системи нашого життя, стабілізувати ситуацію на фронті та провести якісні мирні переговори. Така єдність абсолютно чітко має бути зафіксована в створенні коаліції національної єдності та в уряді національної єдності, який буде складатися з реальних професіоналів, а не з випадкових людей - кумів, сватів, які потрапили туди", - сказала Тимошенко на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Вона закликала президента України Володимира Зеленського та всі фракції парламенту прийняти такі рішення і вивести країну з кризи.

Теги: #коаліція #уряд_національної_єдності #батьківщина

