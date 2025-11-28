В управління АРМА передане майно колишнього найманця ПВК "Редут", який воює проти України

Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

Поліцейські передали в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) арештоване майно колишнього найманця ПВК "Редут", який воює проти України, повідомляє Національна поліція України в телегра-каналі в п'ятницю.

"Серед активів — нежитлова будівля площею майже 500 кв. м та земельна ділянка в Харківській області, ринкова вартість якої перевищує 2 мільйони гривень", - зазначається в повідомленні.

За інформацією слідства, фігурант є командиром добровольчої розвідувально-штурмовоі бригади РФ і наразі воює на боці країни-агресора. Йому повідомлено про підозру у державній зраді.

Наразі він оголошений у державний та міжнародний розшук.