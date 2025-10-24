Інтерфакс-Україна
Події
13:01 24.10.2025

Улютін: З 2022р. всі виплати, крім військових, здійснюються за рахунок партнерів, і це дещо розпестило суспільство

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявляє, що з 2022 року всі виплати, крім військових, здійснюються за рахунок міжнародних партнерів, і це дещо розпестило українське суспільство.

"Завжди питання про дорослість суспільства, моє бачення, можна зрозуміти просто поставивши запитання: чи готове відмовлятися суспільство від тих чи інших пільг, субсидій і тих речей, які підтримують непрацюючих, не тому, що вони не можуть працювати, а тому, що вони не хочуть? Я не впевнений, що ми готові зараз в це заходити. Це питання, яке я на своїй позиції готовий підняти, запитати, але я більш ніж на 98% знаю відповідь", - сказав Улютін подкасту "Діалоги" на YouTube-каналі Центру соціальних змін і поведінкової економіки.

Він розповів, що наразі міністерство працює над концепцією нової пенсійної системи, і на його думку це буде тест для суспільства.

"Починаючи з 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення, живемо за рахунок наших міжнародних партнерів. Повністю всі виплати, крім військових, здійснюються за рахунок наших міжнародних партнерів. Ми їм дуже за це вдячні. Але це дещо розбалувало наше суспільство, оскільки вони не розуміють наскільки складно", - додав міністр.

Крім того, Улютін зауважив, що соціальна політика має завершуватись відновленням і працевлаштуванням, а не лише виплатами.

"Ми відходимо від утримання системи і переходимо до оплати конкретної соціальної послуги. Це дозволяє залучати кращих фахівців, підвищувати якість підтримки людей і створювати мотивацію для розвитку соціальної сфери", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, після призначення 17 липня 2025 року на посаду, міністр соцполітики Улютін зазначив, що план дій відомства на короткостроковий (100 днів) та середньостроковий періоди передбачає: зміна підходів до пенсійного забезпечення (гарантовані виплати по досягненню віку, трансформація спеціальних пенсій у професійні, обовʼязкова накопичувальна система); базова соціальна допомога та реформа прожиткового мінімуму; розвиток соціальних послуг за підходом "гроші ходять за людиною", кейс-менеджмент та перехід до адресної підтримки; запуск "єдиного вікна" для внутрішньо переміщенних осіб (ВПО), де можна буде отримати допомогу та підтримку від моменту евакуації до інтеграції в нову громаду; індивідуальна комплексна підтримка людей з інвалідністю за міжнародними стандартами, допомога з працевлаштуванням, засоби реабілітації.

