14:22 16.10.2025

Удари Росії по енергооб’єктах України підтвердили важливість децентралізації енергосистеми – посол ЄС

Україна втратила кілька десятків років, коли могла б будувати децентралізовану енергетику, але в попередні два роки відбувся перелом, і останні атаки Росії зайвий раз підтверджують необхідність інвестицій в розподілену енергосистему та децентралізоване виробництво електроенергії, заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

"Я думаю, що чим більше руйнувань відбувається, тим більше в цій країні є консенсус, якого не було два роки тому, що дійсно потрібно інвестувати в розподілене, децентралізоване виробництво електроенергії. Я думаю, що тепер у нас є консенсус щодо цього", – сказала вона на Київському міжнародному економічному форумі у Києві у четвер.

Посол ЄС додала, що найбільша в Україні приватна енергокомпанія "ДТЕК", яка нещодавно разом із американською компанією Fluence ввела в експлуатацію 200 МВт установок зберігання енергії (УЗЕ), досягла значного прогресу в цьому напрямі.

Матернова зазначила, що в рамках інвестиційного компоненту програми Ukraine Facility ЄС працює з партнерами-фінансовими установами щодо інвестицій у відновлювані джерела енергії, у децентралізовану генерацію електроенергії, у біопаливо маси.

Вона також наголосила, що ЄС продовжує надавати Україні широкий спектр підтримки з точки зору постачання обладнання для ремонтів, закупівлі газу, підтримки електроенергетичної системи.

"Ми збираємо деякі додаткові ресурси, але ми також переорієнтовуємо інші, бо зрештою гроші на деревах не ростуть. Тож ми розглядаємо деякі пріоритети та бачимо, як їх можна перерозподілити. Ми робимо це також з нашими партнерами з міжнародних фінансових установ", – зауважила посол ЄС.

Водночас вона підкреслила важливість продовження Україною реформ у енергосекторі, подальшу інтеграцію енергосистему з європейською та зменшення монополізму за рахунок розвитку конкуренції та переходу до ринкового ціноутворення.

"І це дозволило нам фактично підтримувати як виробництво електроенергії, так і розподіл електроенергії тощо, в широкому спектрі програм, щоб допомогти трохи передбачити та підготуватися, зокрема, до цього сезону", – сказала посол ЕС.

Теги: #матернова #децентралізація #електроенергія #кмеф

