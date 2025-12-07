У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

Ситуація трохи покращується: у понеділок, 8 грудня, в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг — "Укренерго".

"Завтра, 8 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими: Графіки погодинних відключень з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг

У неділю було запроваджено графіки обмежень обсягом від 3 до 4 черг