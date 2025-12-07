Інтерфакс-Україна
Події
17:56 07.12.2025

У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

1 хв читати
У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

Ситуація трохи покращується: у понеділок, 8 грудня, в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг — "Укренерго".

"Завтра, 8 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими: Графіки погодинних відключень з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг

У неділю було запроваджено графіки обмежень обсягом від 3 до 4 черг

Теги: #обмеження #укренерго #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:31 05.12.2025
НКРЕКП затвердила тарифи ОСР на розподіл електроенергії на 2026р зі збільшенням в середньому на понад 3%

НКРЕКП затвердила тарифи ОСР на розподіл електроенергії на 2026р зі збільшенням в середньому на понад 3%

19:55 05.12.2025
НКРЕКП затвердила тариф "Укренерго" на диспетчеризацію на 2026р в 110,03 грн/МВт*год

НКРЕКП затвердила тариф "Укренерго" на диспетчеризацію на 2026р в 110,03 грн/МВт*год

18:45 05.12.2025
Кабмін дозволив "Укренерго" купувати електроенергію для покриття технологічних втрат на спецторгах - Свириденко

Кабмін дозволив "Укренерго" купувати електроенергію для покриття технологічних втрат на спецторгах - Свириденко

21:23 04.12.2025
НР "Укренерго" на позачерговому засіданні створила комітет з етики та запобігання корупції

НР "Укренерго" на позачерговому засіданні створила комітет з етики та запобігання корупції

17:46 04.12.2025
Україна вперше від початку війни запроваджує спільні довгострокові аукціони для імпорту-експорту е/е – "Укренерго"

Україна вперше від початку війни запроваджує спільні довгострокові аукціони для імпорту-експорту е/е – "Укренерго"

14:30 04.12.2025
НКРЕКП планує у п’ятницю затвердити тариф "Укренерго" на передачу на 2026р в розмірі 785,39 грн/МВт*год

НКРЕКП планує у п’ятницю затвердити тариф "Укренерго" на передачу на 2026р в розмірі 785,39 грн/МВт*год

18:09 03.12.2025
"Укренерго" у четвер обмежуватиме електроспоживання на рівні останніх кількох днів – в усіх регіонах від 0,5 до 3 черг

"Укренерго" у четвер обмежуватиме електроспоживання на рівні останніх кількох днів – в усіх регіонах від 0,5 до 3 черг

11:05 03.12.2025
Удари РФ по енергетиці додатково знеструмили понад 20 тис. споживачів в чотирьох областях – Міненерго

Удари РФ по енергетиці додатково знеструмили понад 20 тис. споживачів в чотирьох областях – Міненерго

21:18 30.11.2025
Енергетики відновлюють електропостачання у повністю знеструмленому Фастові - до кінця доби планують повернутися до графіка

Енергетики відновлюють електропостачання у повністю знеструмленому Фастові - до кінця доби планують повернутися до графіка

18:59 29.11.2025
"Укренерго" у неділю обмежуватиме споживання у більшості регіонів обсягом від 0.5 до 3 черг

"Укренерго" у неділю обмежуватиме споживання у більшості регіонів обсягом від 0.5 до 3 черг

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих від ворожих обстрілів у Харківській області зросла до трьох у неділю – прокуратура

У Харківській області двоє загиблих, 8 постраждалих через ворожі обстріли

Одна людина загинула, поранена 15-річна дитина через російські атаки дронами по Слов’янську - ДСНС

Росія за тиждень випустила по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів та майже 70 ракет різних типів – Зеленський

ППО за ніч збила 179 з 246 повітряних цілей, є влучання на 14 локаціях

ОСТАННЄ

Пасажиропотоки через кордон на в’їзд та виїзд цього тижня рівні – дані Держприкордонслужби

Угорщина й Словаччина збираються оскаржити в суді постанову ЄС про заборону імпорту нафти й газу з РФ

Четверо цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів та атака БпЛА в Сумській області - ОВА

Лідери Нідерландів, Фінляндії та Великої Британії обговорили гарантії безпеки для України та нові варіанти її підтримки

Єврокомісія втратила доступ до свого рекламного облікового запису у соціальній мережі Х - ЗМІ

Кількість загиблих від ворожих обстрілів у Харківській області зросла до трьох у неділю – прокуратура

Імовірне знищення Печенізької дамби не матиме критичного впливу на фронт – 16 армійський корпус ЗСУ

Колишнього міністра оборони і ексрегіонала Кузьмука звільнили з позиції позаштатного радника Командувача Сил ТрО

ВАКС обрав запобіжний захід спільнику народної депутатки, яку підозрюють у хабарі $250 тис.

Найближчі два дні в Україні без істотних опадів, у вівторок на сході та півночі можливий мокрий сніг з дощем

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА