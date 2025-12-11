Нацбанк поки зберігає припущення щодо 5-6% дефіциту електроенергії у I кв.-2026

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Ситуація в енергетичній сфері у зв’язку з масованими російськими обстрілами розвивається близько до тих припущень, які Національний банк України закладав у Інфляційному звіті наприкінці жовтня, коли він знизив прогноз зростання ВВП через цей фактор на 2025 та 2026 роки відповідно на 0,1 та 0,2 відсоткових пункти, повідомив заступник голови НБУ Володимир Лепушинський.

"Звичайно, нам ще треба пройти грудень, і тоді будемо бачити більш точно зможемо оцінити вплив на ВВП. Однак поки що ситуація розвивається близько до наших припущень", – сказав він на брифінгу в Києві у четвер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ми закладали близько 5-6% на перший квартал енергодефіцит. Поки що в цьому припущенні залишаємось", – зазначив Лепушинський.

Він додав, що Нацбанк в січні врахує фактичні дані, оскільки ризики є високими.

"Вони також оцінювались, коли приймалось рішення щодо облікової ставки сьогодні", – зауважив заступник голови НБУ.

На питання щодо ризику скорочення експорту через обстріли портової інфраструктури Лепушинський повідомив, що наразі експорт відстає переважно через пізній збір врожаю, викликаний погодними умовами.

"Поки що критичних якихось процесів не спостерігаємо, будемо дивитися на розвиток ситуації, і вже в січні презентуємо наш новий макропрогноз", - підсумував він.

Заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій додав, що за 11 місяців цього року зростання експортної виручки склало 1,5% – до $45,6 млрд, тоді як у 2024 році експаортна виручка зросла на 20%.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Нацбанк погіршив оцінку дефіциту електроенергії на четвертий квартал 2025 року та перший квартал 2026 року до рівня 4-6%, тоді як наприкінці липня цього року оцінював його на рівні близько 1%.

"У 2026 році оцінку дефіциту е/е підвищено до 3% у середньому за рік. За оцінками НБУ, таке розширення дефіциту е/е сповільнить зростання ВВП у 2025 році приблизно на 0,1 в.п. (відсотковий пункт), та у 2026 році – на 0,2 в.п.", – йдеться у жовтневому Інфляційному звіті.

Згідно із графіком до звіту, якщо у липні дефіцит е/е у четвертому кварталі цього року та першому кварталі наступного року очікувався на рівні 2%, то тепер – відповідно 4% та 6% порівняно із 1% у третьому кварталі цього року.

Надалі Нацбанк очікує зменшення дефіциту до 3% у другому кварталі наступного року та 1% – у третьому з подальшим зростанням до 3% у четвертому кварталі та 2% у першому кварталі 2027 року.

Загалом Нацбанк погіршив прогноз зростання економіки країни в 2025 році до 1,9% з 2,1% через енергодефіцит, руйнування газодобувних потужностей та дефіцит робочої сили, а на 2026 рік – з 2,3% до 2%.

Джерело: https://youtu.be/vME9bH2VlMg