11:29 24.10.2025

СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр, який діяв за сприяння колишнього голови Державної податкової служби

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили потужний конвертаційний центр, який функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.

"Як встановило розслідування, особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році була в.о. голови структури, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь "потрібних" компаній", - повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

За матеріалами справи, ці фігуранти діяли в інтересах злочинної організації. Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а фіктивний податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн.

За даними слідства, "схема" полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.

Механізм злочину полягав у складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами, реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних та використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників "схеми" отримали підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

"Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України", - зазначили в СБУ.

Досудове розслідування триває.

