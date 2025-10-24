СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр, який діяв за сприяння колишнього голови Державної податкової служби

Фото: НАБУ

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили потужний конвертаційний центр, який функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.

"Як встановило розслідування, особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році була в.о. голови структури, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь "потрібних" компаній", - повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

За матеріалами справи, ці фігуранти діяли в інтересах злочинної організації. Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а фіктивний податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн.

За даними слідства, "схема" полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.

Механізм злочину полягав у складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами, реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних та використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників "схеми" отримали підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

"Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України", - зазначили в СБУ.

Досудове розслідування триває.