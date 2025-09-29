Інтерфакс-Україна
Економіка
14:28 29.09.2025

Кількість умов звільнення ФОП та самозайнятих осіб від сплати ЄСВ буде скорочено з 1 жовтня 2025р

1 хв читати
Кількість умов звільнення ФОП та самозайнятих осіб від сплати ЄСВ буде скорочено з 1 жовтня 2025р
Фото: https://tax.gov.ua

Кількість умов звільнення фізичних осіб-підприємців та інших самозайнятих осіб від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе скоротиться з 1 жовтня 2025 року, повідомляє Державна податкова служба України (ДПС).

Згідно з даними на її сайті, для звільнення від сплати ЄСВ за себе залишатимуться лише дві умови: роботодавець, у тому числі резидент "Дія Сіті", вже сплатив внесок за особу або сума сплаченого ЄСВ становить не менше мінімального страхового внеску.

У разі, якщо роботодавець сплатив менше мінімального страхового внеску, фізична особа-підприємець чи інша самозайнята особа самостійно визначатиме базу нарахування ЄСВ та здійснюватиме його сплату. Для ФОП на єдиному податку це є обов’язковим. Для інших самозайнятих осіб сплата є обов’язковою за наявності чистого доходу та добровільною у разі його відсутності.

Разом з тим база для нарахування ЄСВ не може перевищувати встановлену законом максимальну величину, а сума внеску не може бути меншою за мінімальний страховий внесок.

У ДПС наголосили, що нові правила зроблять систему більш справедливою, зберігши при цьому рівень соціальної захищеності фізичних осіб-підприємців та інших самозайнятих осіб.

Теги: #єсв #дпс #фоп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:32 10.09.2025
Кількість платників податків в серпневому оновленні "Клубу білого бізнесу" зменшиться на 26% - ДПС

Кількість платників податків в серпневому оновленні "Клубу білого бізнесу" зменшиться на 26% - ДПС

14:50 08.09.2025
ДПС відкрила офіси податкових консультантів у 20 регіонах України

ДПС відкрила офіси податкових консультантів у 20 регіонах України

14:46 27.08.2025
Реєстрація ФОПів в агросекторі у ІІ пів.-2025 зросла на 52%, агрокомпаній - на рівні минулого року - дослідження

Реєстрація ФОПів в агросекторі у ІІ пів.-2025 зросла на 52%, агрокомпаній - на рівні минулого року - дослідження

17:14 01.08.2025
Кількість виявлених податковою порушень оформлення трудових відносин за 6 міс. зменшилася вчетверо, обсяги штрафів - втричі

Кількість виявлених податковою порушень оформлення трудових відносин за 6 міс. зменшилася вчетверо, обсяги штрафів - втричі

20:57 30.06.2025
ДПС за 6міс.-2025 перевиконала план надходжень до держбюджету на 10,4% - в.о. голови Карнаух

ДПС за 6міс.-2025 перевиконала план надходжень до держбюджету на 10,4% - в.о. голови Карнаух

10:50 27.06.2025
Послуга перекладу жестовою мовою стала доступна у центрах обслуговування ДПС у Києві

Послуга перекладу жестовою мовою стала доступна у центрах обслуговування ДПС у Києві

17:54 23.06.2025
Кабмін визначив механізм нарахування та сплати ЄСВ за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок агресії проти України

Кабмін визначив механізм нарахування та сплати ЄСВ за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок агресії проти України

15:41 05.06.2025
ПУМБ запустив програму лізингу с/г техніки та авто для ФОП

ПУМБ запустив програму лізингу с/г техніки та авто для ФОП

10:30 04.06.2025
ПУМБ запускає лізинг для ФОП

ПУМБ запускає лізинг для ФОП

12:59 03.06.2025
Надходження від акцизу за 5 міс.-2025 зросли майже на 49% - голова ДПС

Надходження від акцизу за 5 міс.-2025 зросли майже на 49% - голова ДПС

ВАЖЛИВЕ

Наглядова рада "Укренерго" заявила про перешкоджання її роботі з боку Міненерго

Наглядова рада "Укренерго" звільнила Зайченка з посади голови правління компанії – джерела

ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%

Кілька членів КМП вважають занадто оптимістичною траєкторію облікової 14,5% наприкінці 2025р та 12,5% наприкінці 2026р

Зростання реального ВВП України у II кв.-2025 сповільнилося до 0,8%

ОСТАННЄ

Україна входить до ТОП-5 постачальників органічної продукції до ЄС – замміністра економіки

Валютні інтервенції НБУ зменшились за тиждень на 14,1%, але гривня подешевшала

БЕБ проводить добір кандидатів до складу атестаційних комісій

Кабмін уточнив критерії замовників під час закупівель за кошти Ukraine Facility

Свириденко: Працюємо, щоб бути готовими до усіх викликів для нашої енергетики цієї зими

Міненерго спростовує надходження від НР "Укренерго" офіційних документів з питань звільнення керівництва компанії

Венчурний Ukraine Phoenix Tech Fund обсягом EUR50 млн офіційно оголосив про запуск

Наглядова рада "Укренерго" заявила про перешкоджання її роботі з боку Міненерго

Інвестиції "Континентал" у 2026р. відповідатимуть рівню поточного року – $62-63 млн

"Астарта" 2026р інвестує близько EUR40 млн у добудову заводу з виробництва соєвого концентрату

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА