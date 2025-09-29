Кількість умов звільнення ФОП та самозайнятих осіб від сплати ЄСВ буде скорочено з 1 жовтня 2025р

Фото: https://tax.gov.ua

Кількість умов звільнення фізичних осіб-підприємців та інших самозайнятих осіб від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе скоротиться з 1 жовтня 2025 року, повідомляє Державна податкова служба України (ДПС).

Згідно з даними на її сайті, для звільнення від сплати ЄСВ за себе залишатимуться лише дві умови: роботодавець, у тому числі резидент "Дія Сіті", вже сплатив внесок за особу або сума сплаченого ЄСВ становить не менше мінімального страхового внеску.

У разі, якщо роботодавець сплатив менше мінімального страхового внеску, фізична особа-підприємець чи інша самозайнята особа самостійно визначатиме базу нарахування ЄСВ та здійснюватиме його сплату. Для ФОП на єдиному податку це є обов’язковим. Для інших самозайнятих осіб сплата є обов’язковою за наявності чистого доходу та добровільною у разі його відсутності.

Разом з тим база для нарахування ЄСВ не може перевищувати встановлену законом максимальну величину, а сума внеску не може бути меншою за мінімальний страховий внесок.

У ДПС наголосили, що нові правила зроблять систему більш справедливою, зберігши при цьому рівень соціальної захищеності фізичних осіб-підприємців та інших самозайнятих осіб.