15:24 08.12.2025

УДАР рекомендує владі ліквідувати схеми в енергетиці, оборонці, на митниці, а не підвищувати податки для ФОПів

Замість того, щоб підвищувати фіскальний тиск на ФОПів, влада повинна ліквідувати схеми в енергетиці, оборонній галузі та на митниці. Адже у цих сферах роками зникають сотні мільярдів, але влада їх вперто не чіпає. Про це йдеться у заяві партії "УДАР Віталія Кличка" на сайті партії.

"Влада не відмовилася від планів збільшити податкове навантаження на фізичних осіб-підприємців. Якщо це станеться, сотням тисяч малих підприємств – працівникам IT, дрібним торгівцям, перукарям, ремонтникам - доведеться закрити свій бізнес або піти "у тінь". Партія "УДАР Віталія Кличка" категорично проти посилення податкового тиску на бізнес. Замість підвищення тиску на ФОПів заради отримання 15-20 мільярдів до бюджету варто пошукати додаткові гроші у тих сферах, де роками зникають сотні мільярдів. І які влада вперто не чіпає", - йдеться в заяві.

В УДАРі наголошують, що фіскальний тиск на бізнес — не "вимога МВФ", як це подає влада, а чергова спроба зібрати гроші там, де простіше, а не там, де їх насправді втрачають.

"В енергетиці, на митниці та в оборонних закупівлях роками накопичуються мільярдні зловживання, але замість навести лад влада збирає кошти з ФОПів. Спочатку урізали громадам частину ПДФО, забрали 8 мільярдів із бюджету Києва, “освоїли” ці ресурси у непрозорих схемах, а тепер вирішили перекласти тягар на підприємців", - зазначають в партії.

УДАР також запропонував шляхи наповнення бюджету без підвищення податків для ФОПів:

+120 млрд грн щороку від ліквідації схем на митниці. Нелегальний імпорт тютюну, алкоголю, пального. Сірий імпорт техніки. Це у 5–6 разів більше, ніж уряд планує зібрати з ФОПів.

+Сотні мільярдів від ліквідації тіньової економіки (40% національного обігу). Тут не потрібно збільшувати податки, а просто потрібно дати бізнесу нормальні правила і перестати кошмарити.

+Десятки мільярдів від ліквідації схем в енергетиці та оборонці. Кожна схема “міндіча”, “гринкевичів” пробиває дірки у бюджеті на десятки мільярдів.

+Десятки мільярдів від ліквідації неефективних видатків міністерств та відомств. Дублюючі функції, “реформи заради реформ”, мільярдні державні підприємства-привиди, програми, що не виконуються.

"Держава має бути чесною зі своїми громадянами. Українці готові платити податки на військо та оборону, але вони не готові фінансувати неефективність державних органів, корупційні схеми й політичні шоу. Країна повинна рухатися шляхом справжньої боротьби з корупцією, наведення ладу в державних фінансах і підтримки тих, хто створює робочі місця", - упевнені в "УДАРі Віталія Кличка".

Як повідомлялося, за планами уряду, ФОПи на спрощеній системі з річним оборотом понад 1 млн грн повинні будуть реєструватися платниками податку на додану вартість. Відповідні зміни передбачалося запровадити вже з 2026 року, але парламент відмовився голосувати за такий бюджет. Пізніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що влада не відмовилася від нововведення, а лише ненадовго відклала його.

 

