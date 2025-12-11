Інтерфакс-Україна
Політика
13:15 11.12.2025

Розмови про вибори можливі лише після припинення вогню, заявляють в партії "Удар"

2 хв читати
Розмови про вибори можливі лише після припинення вогню, заявляють в партії "Удар"

Проведення виборі в Україні під час активних бойових дій є неможливим, оскільки несе загрозу фундаментальним інтересам та принципам України, йдеться в заяві партії "Удар Віталія Кличка", оприлюдненій в четвер.

"Рішення про проведення виборів має ґрунтуватися на реальній ситуації, а не ухвалюватися під зовнішнім тиском. Ми маємо вистояти у цій війні, а не прагнути миру за будь-яку ціну. Бо цією ціною може стати втрата держави. Спочатку – припинення вогню та початок мирного процесу, а лише після цього – розмови про вибори", - заявили в політсилі.

В заяві, зокрема, наголошується, що виборі під час бойових дій створюють загрозу збереженню цілісності держави, оскільки відкривають додатковий політичний фронт, порушують право голосу та право бути обраним.

"Мінімально необхідні умови для виборів – стале припинення вогню і початок політичного врегулювання. Лише тоді держава може забезпечити безпеку виборців та організувати процес без ризику хаосу або зриву. Волевиявлення під ракетними обстрілами – це точно не про демократію… Військові, які сьогодні боронять Україну, повинні мати можливість не тільки проголосувати, а й балотуватися. Так само громадяни, які вимушено опинилися за кордоном. А у випадку виборів без припинення активних бойових дій право визначати майбутню долю країни буде відібрано у тих, хто зараз за цю країну на передовій віддає своє здоров’я та життя", - наголосили в партії.

Як повідомлялося, раніше, 9 грудня, президент США Дональд Трамп наголошував на необхідності проведення президентських виборів в Україні, зазначаючи, що "У них давно не було виборів… Пора організувати їх". У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що просить США та Європу забезпечити безпеку для їх проведення, після чого Україна буде готова провести вибори протягом 60–90 днів. Він підкреслив готовність до голосування, але зазначив, що для цього необхідна безпека та законодавча основа для легітимності.

Також Зеленський провів розмову з представниками Верховної Ради, і заявив про очікування від них бачення щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

 

Теги: #вибори #удар_віталія_кличка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:47 11.12.2025
Питання проведення виборів потребує серйозного обговорення за участі всіх гілок влади – перший віцеспікер Ради Корнієнко

Питання проведення виборів потребує серйозного обговорення за участі всіх гілок влади – перший віцеспікер Ради Корнієнко

23:18 10.12.2025
Трамп: Зеленський має бути реалістом. Мені цікаво, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори

Трамп: Зеленський має бути реалістом. Мені цікаво, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори

21:54 10.12.2025
Україна підготує відповіді щодо політичних та юридичних викликів виборів під час воєнного стану

Україна підготує відповіді щодо політичних та юридичних викликів виборів під час воєнного стану

20:51 10.12.2025
Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

16:45 10.12.2025
Поспіх із виборами може поставити під сумнів їх легітимність - нардеп

Поспіх із виборами може поставити під сумнів їх легітимність - нардеп

13:16 10.12.2025
Для виборів потрібно безпекові умови, перемир'я і завершення воєнного стану - думки експертів та політиків

Для виборів потрібно безпекові умови, перемир'я і завершення воєнного стану - думки експертів та політиків

21:17 09.12.2025
Україна буде готова до виборів за 60-90 днів за умови безпеки з боку США та Європи

Україна буде готова до виборів за 60-90 днів за умови безпеки з боку США та Європи

15:01 09.12.2025
Трамп заявив, що в Україні нібито використовують війну, щоб не проводити вибори

Трамп заявив, що в Україні нібито використовують війну, щоб не проводити вибори

15:24 08.12.2025
УДАР рекомендує владі ліквідувати схеми в енергетиці, оборонці, на митниці, а не підвищувати податки для ФОПів

УДАР рекомендує владі ліквідувати схеми в енергетиці, оборонці, на митниці, а не підвищувати податки для ФОПів

15:58 07.11.2025
Розмови політиків про вибори зараз безвідповідальні по відношенню і до країни, і до власної політичної кар'єри – Яценюк

Розмови політиків про вибори зараз безвідповідальні по відношенню і до країни, і до власної політичної кар'єри – Яценюк

ВАЖЛИВЕ

Україна підготує відповіді щодо політичних та юридичних викликів виборів під час воєнного стану

Україна отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів - Сибіга

МЗС: Україна не здійснює жодних дій проти Казахстану, всі зусилля спрямовані на відсіч російської агресії

Умєров: Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді

Треба припинити політичні ігрища, парламент воюючої країни має працювати об'єднано – Зеленський

ОСТАННЄ

Верховна Рада продовжує роботу над законопроєктом про Державну ветеранську патронатну службу – Тарасенко

У ХАМАС погодяться скласти зброю в Газі тільки після створення палестинської держави

Унаслідок корупційного скандалу рейтинги Зеленського та його партії знизились приблизно на 4% – U electoral data Project

У мирних переговорах необхідно повернутися до пропозиції щодо припинення вогню — Мережко

Туск звернувся до США після публікації безпекової стратегії

Порошенко привітав ЗСУ і закликав владу всі можливі ресурси спрямовувати на потреби оборони

"Євросолідарність" закликала Зеленського ветувати держбюджет-2026 рік, щоб підняти виплати військовим

Кличко заявив про політичний тиск і переслідування місцевої влади столиці

Сибіга заявив про суттєвий прогрес у питанні використання заморожених російських активів

Глава МЗС Італії вважає участь в ініціативі PURL "передчасною"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА