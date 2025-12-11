Розмови про вибори можливі лише після припинення вогню, заявляють в партії "Удар"

Проведення виборі в Україні під час активних бойових дій є неможливим, оскільки несе загрозу фундаментальним інтересам та принципам України, йдеться в заяві партії "Удар Віталія Кличка", оприлюдненій в четвер.

"Рішення про проведення виборів має ґрунтуватися на реальній ситуації, а не ухвалюватися під зовнішнім тиском. Ми маємо вистояти у цій війні, а не прагнути миру за будь-яку ціну. Бо цією ціною може стати втрата держави. Спочатку – припинення вогню та початок мирного процесу, а лише після цього – розмови про вибори", - заявили в політсилі.

В заяві, зокрема, наголошується, що виборі під час бойових дій створюють загрозу збереженню цілісності держави, оскільки відкривають додатковий політичний фронт, порушують право голосу та право бути обраним.

"Мінімально необхідні умови для виборів – стале припинення вогню і початок політичного врегулювання. Лише тоді держава може забезпечити безпеку виборців та організувати процес без ризику хаосу або зриву. Волевиявлення під ракетними обстрілами – це точно не про демократію… Військові, які сьогодні боронять Україну, повинні мати можливість не тільки проголосувати, а й балотуватися. Так само громадяни, які вимушено опинилися за кордоном. А у випадку виборів без припинення активних бойових дій право визначати майбутню долю країни буде відібрано у тих, хто зараз за цю країну на передовій віддає своє здоров’я та життя", - наголосили в партії.

Як повідомлялося, раніше, 9 грудня, президент США Дональд Трамп наголошував на необхідності проведення президентських виборів в Україні, зазначаючи, що "У них давно не було виборів… Пора організувати їх". У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що просить США та Європу забезпечити безпеку для їх проведення, після чого Україна буде готова провести вибори протягом 60–90 днів. Він підкреслив готовність до голосування, але зазначив, що для цього необхідна безпека та законодавча основа для легітимності.

Також Зеленський провів розмову з представниками Верховної Ради, і заявив про очікування від них бачення щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.