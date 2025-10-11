Податкова служба закликала продавців техніки зупинити штучне підвищення цін на пристрої резервного живлення
Державна податкова служба України (ДПС) закликала продавців техніки зупинити штучне підвищення цін на пристрої резервного живлення.
"В той час, як люди сиділи без електрики та води по 12 18 годин, а енергетики роблять все, щоб повернути світло в наші домівки, дехто вирішив підзаробити. Ми вже фіксуємо факти стрімкого підвищення цін на пристрої резервного живлення – в деяких випадках протягом останнього тижня аж до 30%", – написала в.о. голови ДПС Леся Карнаух на сторінці у Facebook в суботу.
Вона нагадала, що днями зустрічалася з представниками великих мереж, що працюють на ринку електроніки та техніки.
Карнаух наголосила, що попри розмови про рівні та чесні правила гри, про прозорість у бізнесі й відповідальність перед суспільством, під час відключень світла у пʼятницю "гідно їх пройти вистачає сил та совісті не всім".
За її словами, переважно ціни підняли оптовики, реагуючи на зростання попиту з боку роздрібу.
"Бажання заробити – логічне, але ж не скористатися ситуацією та штучно піднімати ціни. Наприклад, одна з мереж протягом двох годин підвищила ціну на одну і ту саму зарядну станцію більше, ніж на 2 тис. грн", - зазначила очільниця ДПС і додала, що це відбувається через розуміння, що в критичній ситуації люди змушені будуть переплачувати.
Леся Карнаух додала, що податкова також фіксує випадки "сірих" продажів та реагуватиме належним чином.
У межах контролю за касовою дисципліною ДПС звертатиме увагу на правильність встановлення ціни на товар для коректного визначення розміру та повноти майбутніх податкових платежів.
"Дуже розраховую, що штучний стрибок цін – тимчасовий. Бо, насамперед, маємо керуватися взаємоповагою й підтримкою одне одного. І чесно працювати за єдиними правилами для всіх" – резюмувала в. о. голови ДПС.
Зранку п’ятниці, 10 жовтня, "Укренерго" повідомляла, що внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти знеструмлена значна кількість споживачів у м.Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. Станом на ранок суботи, 11 жовтня, ДТЕК повідомив про відновлення електропостачання для 800 тис. абонентів у Києві, а екстрені відключення світла станом на вечір минулого дня були скасовані в Київській та Дніпропетровській областях, а також у Запоріжжі.
У звʼязку з аварійними відключеннями світла, користувачі соціальних мереж у пʼятницю та суботу почали фіксувати зростання цін на пристрої резервного живлення на сайтах продавців техніки, подекуди менш ніж за добу вони зросли на 20-40%.