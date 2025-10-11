Інтерфакс-Україна
Економіка
14:17 11.10.2025

Податкова служба закликала продавців техніки зупинити штучне підвищення цін на пристрої резервного живлення

2 хв читати
Податкова служба закликала продавців техніки зупинити штучне підвищення цін на пристрої резервного живлення

Державна податкова служба України (ДПС) закликала продавців техніки зупинити штучне підвищення цін на пристрої резервного живлення.

"В той час, як люди сиділи без електрики та води по 12 18 годин, а енергетики роблять все, щоб повернути світло в наші домівки, дехто вирішив підзаробити. Ми вже фіксуємо факти стрімкого підвищення цін на пристрої резервного живлення – в деяких випадках протягом останнього тижня аж до 30%", – написала в.о. голови ДПС Леся Карнаух на сторінці у Facebook в суботу.

Вона нагадала, що днями зустрічалася з представниками великих мереж, що працюють на ринку електроніки та техніки.

Карнаух наголосила, що попри розмови про рівні та чесні правила гри, про прозорість у бізнесі й відповідальність перед суспільством, під час відключень світла у пʼятницю "гідно їх пройти вистачає сил та совісті не всім".

За її словами, переважно ціни підняли оптовики, реагуючи на зростання попиту з боку роздрібу.

"Бажання заробити – логічне, але ж не скористатися ситуацією та штучно піднімати ціни. Наприклад, одна з мереж протягом двох годин підвищила ціну на одну і ту саму зарядну станцію більше, ніж на 2 тис. грн", - зазначила очільниця ДПС і додала, що це відбувається через розуміння, що в критичній ситуації люди змушені будуть переплачувати.

Леся Карнаух додала, що податкова також фіксує випадки "сірих" продажів та реагуватиме належним чином.

У межах контролю за касовою дисципліною ДПС звертатиме увагу на правильність встановлення ціни на товар для коректного визначення розміру та повноти майбутніх податкових платежів.

"Дуже розраховую, що штучний стрибок цін – тимчасовий. Бо, насамперед, маємо керуватися взаємоповагою й підтримкою одне одного. І чесно працювати за єдиними правилами для всіх" – резюмувала в. о. голови ДПС.

Зранку п’ятниці, 10 жовтня, "Укренерго" повідомляла, що внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти знеструмлена значна кількість споживачів у м.Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. Станом на ранок суботи, 11 жовтня, ДТЕК повідомив про відновлення електропостачання для 800 тис. абонентів у Києві, а екстрені відключення світла станом на вечір минулого дня були скасовані в Київській та Дніпропетровській областях, а також у Запоріжжі.

У звʼязку з аварійними відключеннями світла, користувачі соціальних мереж у пʼятницю та суботу почали фіксувати зростання цін на пристрої резервного живлення на сайтах продавців техніки, подекуди менш ніж за добу вони зросли на 20-40%.

Теги: #зарядні_станції #ціни #дпс #підвищення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 08.10.2025
Ціни на пшеницю в найближчі місяці підвищаться до $250–260 за тонну через низьку внутрішню пропозицію - аналітики

Ціни на пшеницю в найближчі місяці підвищаться до $250–260 за тонну через низьку внутрішню пропозицію - аналітики

14:58 01.10.2025
Тепло- та гідроізоляційні матеріали в Україні з початку року подорожчали на 15-20% - експерт

Тепло- та гідроізоляційні матеріали в Україні з початку року подорожчали на 15-20% - експерт

17:36 30.09.2025
ДПС у ІІ кв. фіксує зниження на 40% кількості підприємств, які декларують низькі виторги

ДПС у ІІ кв. фіксує зниження на 40% кількості підприємств, які декларують низькі виторги

14:28 29.09.2025
Кількість умов звільнення ФОП та самозайнятих осіб від сплати ЄСВ буде скорочено з 1 жовтня 2025р

Кількість умов звільнення ФОП та самозайнятих осіб від сплати ЄСВ буде скорочено з 1 жовтня 2025р

11:10 24.09.2025
Ціни на молоко в Україні залишаться стабільними через падіння попиту на вітчизняну молокопродукцію на зовнішніх ринках

Ціни на молоко в Україні залишаться стабільними через падіння попиту на вітчизняну молокопродукцію на зовнішніх ринках

17:32 10.09.2025
Кількість платників податків в серпневому оновленні "Клубу білого бізнесу" зменшиться на 26% - ДПС

Кількість платників податків в серпневому оновленні "Клубу білого бізнесу" зменшиться на 26% - ДПС

19:11 08.09.2025
Саудівська Аравія в жовтні помітно знизить ціни на нафту для Азії та Європи

Саудівська Аравія в жовтні помітно знизить ціни на нафту для Азії та Європи

14:50 08.09.2025
ДПС відкрила офіси податкових консультантів у 20 регіонах України

ДПС відкрила офіси податкових консультантів у 20 регіонах України

11:28 04.09.2025
Ціни на свинину підвищилися через скорочення виробництва

Ціни на свинину підвищилися через скорочення виробництва

15:56 02.09.2025
Міненерго розглядає створення інтерактивної карти для розташування зарядних станцій для електромобілів

Міненерго розглядає створення інтерактивної карти для розташування зарядних станцій для електромобілів

ВАЖЛИВЕ

Інфляція у вересні склала 0,3%, у річному вимірі скоротилася до 11,9% - Держстат

Чисті міжнародні резерви України виросли до нового рекорду – $32,2 млрд, валові – до $46,5 млрд

Уряд збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів - Зеленський

Україна планує приблизно на 30% збільшити імпорт газу через атаки РФ – глава Міненерго

Пошкодження значні – глава Міненерго Гринчук про наслідки масованих атак РВ на газові об’єкти

ОСТАННЄ

БЕБ оголосило про вакансії фахівців на 9 керівних посад

Українські компанії для участі в держзакупівлях муситимуть доводити, що продукція дійсно вироблена в Україні – прем'єр

Уряд розширив програму "Доступні кредити 5–7–9%" на 57 прифронтових громад – прем'єр

Перші дві ліцензії PlayCity принесли держбюджету 175,2 млн грн

ДТЕК збільшив виробництво е/е, щоб мінімізувати відключення

Імпорт в Україну легкових авто за 9 міс. зріс на 27,4%

Ліцензія на експлуатацію енергоблоку №2 ПАЕС може бути подовжена ще на 10 років до кінця 2025р.

Урожай-2025 зібрано з 67% виробничих площ - Мінекономіки

Сенс Банк попередив клієнтів про збої у роботі після нічної атаки ворога

Собівартість будівництва житла в Україні виросла в середньому на 18% з початку року – забудовники

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА