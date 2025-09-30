Інтерфакс-Україна
17:36 30.09.2025

ДПС у ІІ кв. фіксує зниження на 40% кількості підприємств, які декларують низькі виторги

Кількість суб’єктів господарювання, що декларують низькі виторги, зменшилась на 40% у ІІ кварталі 2025 року - до близько 6 тис., тоді як у І кварталі 2025 року становила понад 10 тис., повідомляє Державна податкова служба України (ДПС).

"За результатами аналізу у І кварталі 2025 року було виявлено понад 10 тис. суб’єктів господарювання, виторги яких були нижчі за мінімальні витрати, необхідні для утримання торгових точок та оплати персоналу… Уже за підсумками ІІ кварталу зафіксовано позитивну динаміку – кількість підприємців, які декларують низькі виторги, скоротилася на 40% до близько 6 тис.", - йдеться в повідомленні у Телеграм-каналі установи.

Разом з тим в ДПС наголошують, що в 1,3 тис. платників повторно виявлено такий ризик, тож інформацію про них знову передано для додаткового аналізу та реагування.

Також в службі наголошують, що податковий контроль ДПС здійснює виключно з урахуванням ризик-орієнтованого підходу та лише у випадках, коли є ознаки високих ризиків.

"Усі дії відбуваються відповідно до рішення РНБО, яким запроваджено правові й організаційні заходи щодо мораторію на безпідставні перевірки та необґрунтоване втручання у роботу бізнесу", - додали в ДПС.

