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13:21 30.04.2024

Нацрада закликала європейських партнерів внести телеграм-канал до переліку регульованих цифрових платформ

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Нацрада закликала європейських партнерів внести телеграм-канал до переліку регульованих цифрових платформ

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликала європейських партнерів внести до переліку цифрових платформ, які підлягають регуляції, месенджер телеграм.

"Я не змінила своєї думки про те, що Telegram потрібно регулювати. Ми працюємо з європейськими партнерами для того, щоб Telegram внести до переліку великих цифрових платформ, які підлягають регуляції і можуть бути в таких випадках, випадках блокувань або випадках порушень законодавства оштрафовані, як це відбувається з іншими кампаніями, які є в цьому переліку", - повідомила голова Нацради Ольга Герасим'юк в ефірі національного телевізійного марафону.

Вона висловила думку, що офіційним особам і державним організаціям не слід мати акаунти в телеграм-каналі.

"Я постійно кажу це і повторю зараз, що я вважаю, що хоча Telegram дуже зручна форма комунікації, але офіційні особи та офіційні державні організації мають бути поза Telegram. І потрібно цю заборону вводити негайно, на мій погляд", - сказала Герасим'юк.

Раніше повідомлялося, що месенджер телеграм тимчасово заблокував чат-бот "єВорог", за допомогою якого можна було повідомляти про пересування окупантів.

Теги: #нацрада #герасимюк #телеграм

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