РФ знайде іншу соцмережу для вербування разі заборони Телеграма - ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко не вбачає доцільності в забороні Телеграму, оскільки ця соцмережа є основним джерелом інформації для українців, втім наголошує на важливості блокування російських каналів та запровадженні санкцій.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", висловлюючи свою думко щодо ініціативи заборонити телеграм-канали, Коваленко сказав: "Від телеграм-каналів йде загроза, бо саме через них ворог вербує людей на виконання диверсій проти України, українців і держави. Але якщо заборонити Телеграм, чи буде росія використовувати щось інше? Сто відсотків, що буде. Спецслужби завжди використовують будь-яку із соцмереж".

За його словами, суто інформаційно Телеграм – це основне джерело споживання новин серед українців. "Важливо, щоб проукраїнські канали і проукраїнський контент складали більшість, а російські - поступово блокувалися", - додав він.

Також Коваленко наголосив, що важливим моментом є санкції проти окремих телеграм-каналів. "Цей механізм потрібно впровадити, щоб Дуров йшов на контакт. Співпраця з Францією в даному питанні може мати певний ефект", - сказав керівник ЦПД.