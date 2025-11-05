Інтерфакс-Україна
16:44 05.11.2025

США провели тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети

США провели тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети

США провели тестовий запуск балістичної ракети, здатної нести ядерні боєголовки, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"США зробили тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III без ядерної БЧ. Трамп також вміє гратися в ескалацію, і краще за путіна", - написав Коваленко в телеграм-каналі.

За повідомленням американського Командування глобального удару, Сполучені Штати в середу провели плановий випробувальний пуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III в районі Тихого океану. "В ході випробувань оцінювалися поточна надійність, боєготовність і точність системи МБР", - наголошується в повідомленні. При цьому команда на запуск ракети з бази Ванденберг в Каліфорнії була дана з борту літака E-6B Mercury ВМС США.

"Це не просто пуск, це комплексна оцінка для перевірки і підтвердження здатності системи МБР виконувати своє критично важливе завдання, - заявила підполковник Керрі Рей, командир 576-ї льотної випробувальної ескадрильї. - Дані, зібрані в ході випробувань, безцінні для забезпечення постійної надійності і точності системи озброєння МБР".

Запуск був проведений в район американського тихоокеанського ракетного полігону, розташованого поблизу атола Кваджалейн (Маршаллові острови). Дальність польоту склала приблизно 6,8 тис. км.

Випробувальний полігон імені Рейгана, оснащений передовими датчиками, включаючи високоточні метричні та сигнатурні радари, оптичні датчики і телеметрію, збирав критично важливі дані на кінцевому етапі польоту, повідомило командування.

Minuteman III з дальністю дії 12 тис. км є єдиною МБР шахтного базування у складі стратегічних ядерних сил США.

На даний момент Сполучені Штати мають 400 таких ракет, з яких 200 оснащені однією ядерною боєголовкою і ще 200 несуть роздільну головну частину з бойовими блоками індивідуального наведення. Ці МБР знаходяться на бойовому чергуванні в шахтних пускових установках в позиційних районах поблизу авіабази Малстром в штаті Монтана в складі 341-го ракетного крила, авіабази Уоррен у штаті Вайомінг у складі 90-го ракетного крила і авіабази Майнот у штаті Північна Дакота у складі 91-го ракетного крила.

Теги: #коваленко #балістична_ракета #сша

