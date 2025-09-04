Інтерфакс-Україна
13:53 04.09.2025

Українська Fire Point на виставці у Польщі анонсувала розробку власних балістичних ракет

Українська компанія Fire Point на міжнародній виставці MSPO в Польщі анонсувала розробку власних балістичних ракет FP-7 і FP-9, а також систем протиповітряної оборони, повідомляє "Мілітарний" з пресконференції Fire Point на виставці.

Як повідомляє "Мілітарний" на сайті у четвер, компанія представила технічні характеристики двох нових балістичних ракет — FP-7 і FP-9.

FP-7 має дальність ураження до 200 км, максимальну швидкість 1500 м/с і кругове відхилення 14 метрів. Її бойове навантаження становить 150 кг, а максимальна тривалість польоту — 250 секунд. Ракета запускається з наземної платформи і призначена для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях.

FP-9 — дальність до 855 км, швидкість 2200 м/с, бойове навантаження 800 кг і висота польоту до 70 км. При точності 20 метрів вона здатна вражати цілі в глибокому тилу.

На виставці компанія також представила ударний безпілотник у класі "middle strike" для ураження прифронтових цілей зі 100-кілограмовою бойовою частиною. За даними видання, FP-2 повторює конструкцію далекобійного безпілотника FP-1, який використовується для ураження цілей у російському тилу. Однак його дальність скоротилась з 1400 до 200 кілометрів, а бойова частина була збільшена до 105 кілограмів.

"Безпілотник виконаний у варіантах з автономним наведенням для ударів по статичним об’єктам, а також із можливістю ручного управління оператором по радіоканалу для ураження рухомих цілей. За словами розробників, новий виріб вже застосовується на передовій. І, судячи з глибокої уніфікації з масовим FP-1, його поставки на передову можуть пришвидшитись вже найближчим часом", - пише "Мілітарний".

Теги: #балістична_ракета #fire_point #виробництво

